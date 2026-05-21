100台限定、愛犬同乗専用のe-Bike！ BESV「Votani Q3 Pet Custom Edition」

記事ポイント 愛犬と一緒に移動できる電動アシスト自転車「Votani Q3 Pet Custom Edition」が100台限定で発売約35Lの大型バスケット・ペットスリング・アップハンドル・両立スタンドをフルセットで同梱GREEN DOG & CAT 3,000円分クーポン（有効期限2026年12月31日）付き 愛犬と一緒に移動できる電動アシスト自転車「Votani Q3 Pet Custom Edition」が100台限定で発売約35Lの大型バスケット・ペットスリング・アップハンドル・両立スタンドをフルセットで同梱GREEN DOG & CAT 3,000円分クーポン（有効期限2026年12月31日）付き

愛犬との日常の移動を、より安心で快適なものにする電動アシスト自転車が登場します。

プレミアムe-BikeブランドのBESVが、小型犬（〜15kg目安）との外出を想定した専用仕様モデルを100台限定で発売します。

価格は198,000円（税込）で、2026年5月20日より全国の正規取扱店で注文受付が始まっています。

BESV「Votani Q3 Pet Custom Edition」





製品名：Votani Q3 Pet Custom Edition価格：198,000円（税込）限定台数：100台カラー：スノーホワイト、グロスブラック、ミルキーベージュ、カッパーゴールド（全4色）対応ペット：小型犬（〜15kg目安）発売日：2026年5月20日購入方法：全国の正規取扱店

「Votani Q3 Pet Custom Edition」は、次世代プレミアムe-Bikeを手がけるBESV JAPANが手がける特別仕様モデルです。

ベージュカラーのステップスルーフレームに前輪モーターを搭載し、ハンドル左に大型フロントバスケット、バスケット内にペット用キャリーバッグを装備した状態で届きます。

“おでかけも、いつも一緒に。

“をコンセプトに、ペットとの移動に必要な装備がすべてワンパッケージにまとまっています。

Votani Q3に標準装備されたフロントサスペンションが走行中の振動を吸収し、バスケットに乗る愛犬への負担を軽減します。

専用設計のアップハンドル&ステムが大型バスケットをしっかりと固定し、操作性を損なわない安定した走行を実現しています。

カフェへの移動や公園への外出など、愛犬と並走する日常の場面を想定した設計です。

セット内容





本モデルには、ペットとの外出に必要な5種のアイテムが最初からセットになっています。

自転車本体のほかに、バスケット・ペットスリング・ハンドル・スタンド・クーポンがすべて揃った状態で提供されます。





同梱される大型バスケットは、OGKとWHATNOTの共同設計による約35Lの深めの金属ワイヤー構造です。

サンドベージュのカラーリングで車体との統一感があり、底面プレートとワンタッチ着脱マウント機構を備えています。

ペット用品もまとめて収納できる容量で、日常の外出から週末のアウトドアまで対応します。





ペットスリングはキャメル色のナイロン生地で、上部メッシュ開口部・ショルダーストラップ・側面バックルを備えた形状です。

走行中の振動をやさしく吸収する設計で、飛び出し防止用リードフックとバスケット固定用バックルを装備しています。

スリング単体でも使用できる2WAY仕様で、自転車を降りた後もそのまま持ち歩けます。





Votani純正アップハンドル&ステムは、大型バスケットを安定して装着するための専用設計です。

バスケットをしっかり固定しながらも操作性を維持し、荷物やペットを乗せた状態での安定した走行を支えます。





黒色スチール製の両立スタンドと樹脂製スプリングクリップ2個がセットになっており、駐輪時に車体が安定した状態を保ちます。

ペットの乗せ降ろし時も車体が傾かず、荷物を積んだ状態でも安心して使えます。





購入者には、GREEN DOG & CAT公式通販で使える1,000円OFFクーポン×3枚（合計3,000円分）が付属します。

有効期限は2026年12月31日で、フードやケア用品に使用できます。

カラーバリエーション





車体カラーはスノーホワイト・グロスブラック・ミルキーベージュ・カッパーゴールドの4色から選べます。

ステップスルーフレームのシルエットはどのカラーでも共通で、乗り降りのしやすいデザインになっています。

コラボレーションパートナー





大型バスケットとペットスリングを手がけるOGKは、チャイルドシートやバスケットなど安全性と実用性に優れた自転車用品を展開する日本のメーカーです。

本モデルでは、ペットと荷物を同時に支える軽量かつ高剛性な大型バスケットと、2WAY仕様のペットスリングを供給しています。





WHATNOTはアウトドア・DIY領域で展開するライフスタイルブランドで、機能性とデザイン性を両立したプロダクトが特徴です。

OGKとの共同設計により、日常使いからアウトドアまで対応するバスケットデザインを担当しています。





GREEN DOG & CATは、愛犬・愛猫向けの高品質なフードやケア用品を展開するペットライフブランドです。

本カスタムエディションでは、購入後のライフスタイルをサポートするために3,000円分のクーポンが付属しています。

「Votani Q3 Pet Custom Edition」は、e-Bike（BESV）・自転車装備（OGK × WHATNOT）・ペットライフ（GREEN DOG & CAT）という3つの専門領域を組み合わせた100台限定のモデルです。

スノーホワイト・グロスブラック・ミルキーベージュ・カッパーゴールドの4色から選べ、愛犬との外出スタイルに合わせたカラー選択が可能です。

BESV「Votani Q3 Pet Custom Edition」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Votani Q3 Pet Custom Edition」に対応している犬のサイズはどのくらいですか？

A. 小型犬が対象で、体重15kgが目安となっています。

付属のペットスリングも同じく〜15kg目安の設計です。

Q. フロントチャイルドシートは取り付けられますか？

A. 本カスタムセットにはフロントチャイルドシートの取り付けができない仕様となっています。

カスタムパーツセットの内容変更も対応していません。

Q. ペットスリングは自転車以外でも使えますか？

A. スリング単体での使用に対応した2WAY仕様です。

ショルダーストラップが付属しており、自転車を降りた後もそのまま持ち運べます。

Q. GREEN DOG & CATのクーポンはいつまで使えますか？

A. 有効期限は2026年12月31日です。

1,000円OFFクーポン×3枚（合計3,000円分）で、フードやケア用品に利用できます。

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