「スタバ×ビームス」春夏の新コレクションがケニアをテーマに登場 新宿・ビームス ジャパンでも発売
スターバックス コーヒー ジャパンとビームスによるライフスタイルプロジェクト「STARBUCKS STAND by BEAMS（スターバックス スタンド バイ ビームス）」の2026年春夏コレクションが、5月22日（金）から発売。コーヒー豆の生産地"KENYA（ケニア）"をテーマにした全11型25アイテムがラインアップする。
今回から新たに「ビームス ジャパン（新宿）」3Fでの常設取り扱いがスタートする。同店1Fでは5月22日（金）から6月21日（日）まで期間限定のポップアップストアも開催され、発売前日の5月21日（木）午後8時からはライブ配信でアイテムの着こなしを紹介。発売当日の午後7時からはビームス ジャパン（新宿）3Fにてオープニングレセプションも開催される（入場無料）。
今回のコレクションでは、ケニアを代表する民族衣装から着想した4種類のチェック柄を組み合わせた「クレイジーパターンフードシャツブルゾン」（2万3100円）が登場。カラーはベージュとネイビーがお目見えする。
アフリカゾウやコーヒー豆などのモチーフを全面に配した、グリーンとブラウンの「総柄プリントショートスリーブシャツ」（1万8700円）、同柄の「総柄プリントショーツ」（1万7600円）は、セットアップでも楽しめる。
小物類は、「総柄プリントバケットハット」（8800円）、「総柄プリントキャップ」（8250円）、「総柄プリントビーチサンダル」（4400円）、「総柄プリント巾着バッグ」（9900円）、「総柄プリントバンダナ」（4400円）がラインアップする。
Tシャツはケニアに生息するフラミンゴ・ジラフ・ナイルクロコダイルをバックプリントにした「アニマルプリントTシャツ」（9900円）と、ケニアの地形図をヴィンテージ風に表現した「プリントTシャツ KENYA」（9900円）の2種類が登場する。
落ち着いたグリーンボディの「KENYAキャップ」（6600円）にはレッドのロゴ刺繍が施されている。
ビームスでの取り扱い分のアパレルウェアはXSからXLのユニセックス展開となっている。
取り扱い店舗は「ビームス ライフ 横浜」、「ビームス ジャパン（新宿）」、「スターバックス スタンド バイ ビームス 原宿 ポップアップストア」およびスターバックス公式オンラインストア。価格はすべて税込み。