スターバックス コーヒー ジャパンとビームスによるライフスタイルプロジェクト「STARBUCKS STAND by BEAMS（スターバックス スタンド バイ ビームス）」の2026年春夏コレクションが、5月22日（金）から発売。コーヒー豆の生産地"KENYA（ケニア）"をテーマにした全11型25アイテムがラインアップする。

「STARBUCKS STAND by BEAMS」の春夏コレクションが登場 コーヒー豆の産地“KENYA”がイメージの新作アイテム発売

今回から新たに「ビームス ジャパン（新宿）」3Fでの常設取り扱いがスタートする。同店1Fでは5月22日（金）から6月21日（日）まで期間限定のポップアップストアも開催され、発売前日の5月21日（木）午後8時からはライブ配信でアイテムの着こなしを紹介。発売当日の午後7時からはビームス ジャパン（新宿）3Fにてオープニングレセプションも開催される（入場無料）。

今回のコレクションでは、ケニアを代表する民族衣装から着想した4種類のチェック柄を組み合わせた「クレイジーパターンフードシャツブルゾン」（2万3100円）が登場。カラーはベージュとネイビーがお目見えする。

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉「クレイジーパターンフードシャツブルゾン」（2万3100円）

アフリカゾウやコーヒー豆などのモチーフを全面に配した、グリーンとブラウンの「総柄プリントショートスリーブシャツ」（1万8700円）、同柄の「総柄プリントショーツ」（1万7600円）は、セットアップでも楽しめる。

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉「総柄プリントショートスリーブシャツ」（1万8700円）

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉「総柄プリントショーツ」（1万7600円）

小物類は、「総柄プリントバケットハット」（8800円）、「総柄プリントキャップ」（8250円）、「総柄プリントビーチサンダル」（4400円）、「総柄プリント巾着バッグ」（9900円）、「総柄プリントバンダナ」（4400円）がラインアップする。

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉「総柄プリントバケットハット」（8800円）

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉「総柄プリントキャップ」（8250円）

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉「総柄プリントビーチサンダル」（4400円）、「総柄プリント巾着バッグ」（9900円）、「総柄プリントバンダナ」（4400円）

Tシャツはケニアに生息するフラミンゴ・ジラフ・ナイルクロコダイルをバックプリントにした「アニマルプリントTシャツ」（9900円）と、ケニアの地形図をヴィンテージ風に表現した「プリントTシャツ KENYA」（9900円）の2種類が登場する。

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉「アニマルプリントTシャツ」（9900円）

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉「プリントTシャツ KENYA」（9900円）

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉「プリントTシャツ KENYA」（9900円）

落ち着いたグリーンボディの「KENYAキャップ」（6600円）にはレッドのロゴ刺繍が施されている。

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉「KENYAキャップ」（6600円）

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉「KENYAキャップ」（6600円）

ビームスでの取り扱い分のアパレルウェアはXSからXLのユニセックス展開となっている。



取り扱い店舗は「ビームス ライフ 横浜」、「ビームス ジャパン（新宿）」、「スターバックス スタンド バイ ビームス 原宿 ポップアップストア」およびスターバックス公式オンラインストア。価格はすべて税込み。