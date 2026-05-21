入場無料、9屋台＋謎解きグルメ3日間！ マルハン東日本「脳汁横丁2026」

記事ポイント 入場無料の体験型フードフェス『脳汁横丁2026』が5月29日〜31日に秋葉原で開催クリエイターとコラボした9つの脳汁屋台＋ガソリンスタンド型ドリンクスタンドが登場☆Taku Takahashi（m-flo）やDJ KOO（TRF）など人気DJが提灯マッピングステージでパフォーマンス 入場無料の体験型フードフェス『脳汁横丁2026』が5月29日〜31日に秋葉原で開催クリエイターとコラボした9つの脳汁屋台＋ガソリンスタンド型ドリンクスタンドが登場☆Taku Takahashi（m-flo）やDJ KOO（TRF）など人気DJが提灯マッピングステージでパフォーマンス

「脳汁があふれる」をテーマに、食・音・体験が一体となったフェスが東京・秋葉原に登場します。

マルハン東日本が主催する体験型フードフェス『脳汁横丁2026』が、2026年5月29日（金）から5月31日（日）までの3日間、「ベルサール秋葉原」にて開催されます。

入場は無料で、ユニークなクリエイターとのコラボメニューや、人気DJによるライブステージなど、多彩なコンテンツが揃います。

マルハン東日本「脳汁横丁2026」





名称：脳汁横丁2026会期：2026年5月29日（金）〜5月31日（日）会場：ベルサール秋葉原（東京都千代田区外神田3丁目12-8 住友不動産秋葉原ビル1F）入場：無料公式サイト：noujiruyokocho.com

『脳汁横丁2026』は、マルハン東日本が2024年4月から展開する「ヲトナ基地プロジェクト」の第6弾イベントです。

「ヲタク」と「大人」を組み合わせた造語「ヲトナ」をキーワードに、熱中することへの肯定と、脳が喜ぶ刺激を届けることを軸に企画されています。

宇宙を背景にカレー・ホットドッグ・ラーメン・スイーツなど10品以上が飛び交うキービジュアルが、会場全体の世界観を象徴しています。

今回のコンセプトは「奉脳祭（ほうのうさい）」。

本能や熱狂を解放し、驚きや「好き！」という衝動をすべて注ぎ込む祝祭空間として設計されています。

光と音に包まれた会場内には、クリエイターとコラボした体験型フードを提供する9つの「脳汁屋台」、ガソリンスタンドの給油機をモチーフにした「脳汁スタンド」、そして約150個の提灯に映像を投影する「提灯マッピングステージ」という3つの柱が据えられています。

脳汁屋台 第2弾ラインナップ

多彩なジャンルで活躍するクリエイターとのコラボによる「脳汁屋台」が9店舗出揃います。

飲食にとどまらない「予想を裏切る体験」をテーマに、今回公開された第2弾では5つの屋台が新たに加わります。

ギャル式 拉麺 爆盛(ﾊﾞｸﾓﾚ)





「ギャルマインドを世界に発信する」CGOドットコムとのコラボ屋台です。

ピンクに輝く拉麺に自分好みのトッピングを自由に重ねる「バイブス爆アゲ麺」（1,000円・税込）と、好きなカラーを組み合わせてMY DNA DRINKを作る「GAL DNA DRINK」（700円・税込）の2種類が提供されます。





ピンクのスープが鮮やかな「バイブス爆アゲ麺」は、ギャルチョイスのトッピングを選んでカスタムする仕組みで、ドリンクの「GAL DNA DRINK」は好みの色とフレーバーを組み合わせて自分だけの一杯が完成します。

ミステリーカレー マシマシ





謎のクリエイター・揺蕩う脳髄とのコラボ屋台です。

オーダー後に制限時間内の謎解きに挑戦し、正解数に応じてカレーの内容が変わる仕組みで、最高の正解数ならあいがけカレーとボリューム満点の具材が揃い、謎が解けなければ白米のみとなります。





ミステリーカレー：1,500円（税込）ミステリードリンク：700円（税込）※謎の正解でラッシー・クラフトコーラ・ルイボスティーなどが解放、不正解は水ミステリーカレー＆ドリンクセット：2,000円（税込）

ドリンクの「ミステリードリンク」も同様に謎解きの結果次第でトッピングとフレーバーが変化し、脳アイスの追加も正解者だけに開放されます。

トミーの徹底比較ベーカリー





登録者数400万人超えのYouTubeコンビ・水溜りボンドのトミーが手がける屋台で、「カレーパンにカレー以外を詰めたらどうなるか」を実食比較できます。

カレー・ビーフシチュー・ミートソース・ハヤシの4種（各300円・税込）を一度に揃えた「徹底比較カレーパンセット」は4種まとめて1,000円（税込）で提供されます。





来場者が食べたメニューに点数をつけ、リアルタイムで集計・表示する「みんなの徹底比較ランキング」も実施予定です。

ラッシーはマンゴー・ストロベリー・バナナ・レモンの4フレーバー各500円（税込）が用意されており、パンとの組み合わせを試す形で比較できます。

まなりす家 脳汁横丁本店





牛丼チェーンに2,000日以上連続で通い続け、今年3月に2,000日連食記録を達成したマナリスが監修する牛丼屋台です。

SNSで大きな話題を呼んだカラフルなチーズが乗る「レインボーチー牛」（1,000円・税込）をはじめ、マンゴーを組み合わせた「トロピカル牛」（900円・税込）、缶詰スタイルで提供される「牛缶」（700円・税込）が揃います。





レインボーチー牛：1,000円（税込）トロピカル牛：900円（税込）牛缶：700円（税込）無課金牛：500円（税込）キングレインボーチー牛（ドル箱付き）：3,333円（税込）※数量限定ドル箱盛り（汁だく）：2,929円（税込）※数量限定

会場にはマナリスがこれまでに食べてきた牛丼をイメージした大量の牛丼の箱が積み上がった「牛丼ウォール」が設置され、壁に向かって牛丼を片手に「壁丼」体験が可能です。

牛丼の数を数えるゲーム企画も予定されています。

メンチニキのメンチ学園 千人切り





Xでフォロワー17万人を誇るインフルエンサー・メンチニキによるメンチカツ専門の学園屋台です。

「メンチニキのメンチカツ」（400円・税込）、伸び悩む設定の「伸び悩むチーズメンチ」（500円・税込）、「ヤキ入れメンチカツドッグ」（600円・税込）を注文した人は「メンチ切り体験」に挑戦でき、3日間でメンチ1,000人切り達成を目指します。





メンチニキのメンチカツ：400円（税込）伸び悩むチーズメンチ：500円（税込）ヤキ入れメンチカツドッグ：600円（税込）つけアガるポテトフライ：500円（税込）メンチカツドッグ＆ポテトセット：1,000円（税込）メンチニキの何見てんだ！コーラ：500円（税込）メンチニキの旨ソーダ：500円（税込）

時間帯によってメンチニキ本人も会場に登場する予定で、場合によってはメンチネキも登場するとされています。

脳汁スタンド 4種のコラボドリンク





脳のオブジェがライトアップされたガソリンスタンド型の筐体「脳汁スタンド」が、4人の新クリエイターを迎えて再登場します。

筐体の4面にガン型ドリンク供給口が設置され、トリガーを引くとLEDが仕込まれたホースが光りながら色鮮やかなドリンクがノズルから注がれる仕組みです。

ダチョウになる魔剤？





Instagramで総再生回数1.7億回を突破したダチョウのモノマネで知られるRENT♯の琴吹ゆずとのコラボドリンク（777円・税込）です。

ダチョウの卵を模した専用ボトルの中に、草原をイメージした緑色のゼリーと、乳酸菌飲料×ブルーキュラソーで表現した青空カラーのドリンクが入っています。

カルダモンリキュールとスーパーサワーが爽やかに香る本格的な味わいに仕上がっています。

明瞭相談





ボードゲーム制作会社TANSANの代表・タンサンあさととのコラボドリンク（777円・税込）で、悩みを心の中で思い浮かべながら雲状のわたあめをゆっくり溶かすと、ドリンクの色が変化する体験型の一杯です。

メロンソーダをベースに胡蝶蘭のリキュールを加えたミステリアスな味わいで、五色のいずれかとして「天の啓示」が現れます。

気づいちゃったコーラ





「エンタの神様」などで知られる芸人・デッカチャンとのコラボドリンク（555円・税込）です。

コーラに「誰もが見たことのある意外なアレ」が加えられており、何が入っているかは飲むまで非公開となっています。

隠し味を当てた人には「脳汁デッカチャンステッカー」がプレゼントされます。

スウィー水（ナタデココ入り）





平成文化研究家・山下メロとのコラボドリンク（999円・税込）で、スポーツドリンクをベースにスウィーティーを彷彿とさせる甘酸っぱい味わいに仕上げられています。

容器には平成時代の紙パック風デザインが施されており、部活帰りやコンビニ、ガラケーや着メロといった平成の断片が味とビジュアルの両面から呼び起こされる一杯です。

提灯マッピングステージ 出演DJ・アーティスト





会場奥に設置される「提灯マッピングステージ」は、約150個の提灯が集まって巨大なスクリーンを形成し、映像を投影することで幻想的な空間を演出するステージです。

5月30日（土）・31日（日）の2日間に出演するDJとアーティストが決定しています。

5月30日（土）は、TRFのリーダーでDJ活動45周年を控えるDJ KOO（TRF）、盆踊りとDJを融合させた企画でSNS上で話題を呼んだDJ Celly、東京2020オリンピック聖火リレーのMCを務めた日本語・英語・スペイン語対応のKaori Gonzalez（MC GONZA）、DJデッカチャン、ヲタ芸グループのゼロから打ち師始めます。

、そして浄土真宗の音と映像をテクノで表現するサイバー南無南無が出演します。

5月31日（日）には、m-floの☆Taku Takahashiや人気DJのDJやついいちろうなどが出演する予定です。

『脳汁横丁2026』は、入場無料で体験できる3日間限定のフードフェスとして、2026年5月29日から31日まで秋葉原「ベルサール秋葉原」で開催されます。

謎解きでカレーの内容が変わる屋台や、平成レトロをテーマにした999円のコラボドリンク、LEDが光るガソリンスタンド型ドリンクスタンドなど、飲食と体験が一体になったコンテンツが揃っています。

マルハン東日本「脳汁横丁2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 脳汁屋台は全部で何店舗出店しますか？

A. 9つの「脳汁屋台」が出店予定です。

今回第2弾として発表された5店舗（ギャル式 拉麺 爆盛、ミステリーカレー マシマシ、トミーの徹底比較ベーカリー、まなりす家 脳汁横丁本店、メンチニキのメンチ学園 千人切り）と、第1弾で発表済みの4店舗を合わせた計9店舗での開催となります。

Q. 提灯マッピングステージの公演は何日に行われますか？

A. 5月30日（土）と5月31日（日）の2日間に行われます。

DJ KOO（TRF）、DJ Celly、DJデッカチャン、サイバー南無南無などが30日に、☆Taku Takahashi（m-flo, block.fm）やDJやついいちろうなどが31日に出演する予定です。

Q. ミステリーカレー マシマシで謎が解けなかった場合、提供されるメニューはどうなりますか？

A. 謎が解けなかった場合、「ミステリーカレー」は白米のみ、「ミステリードリンク」はただの水となります。

正解数が増えるにつれてカレーの具材やドリンクの内容が解放される仕組みです。

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