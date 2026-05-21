39年続く炭火若鮎、1日400匹限定！ 嵐山保勝会「嵐山若鮎祭2026」

記事ポイント 39回目を迎える嵐山の初夏の風物詩、炭火焼き若鮎の試食が1日400匹限定で楽しめます参加協力金1口1,500円（1ドリンク付き）で、収益は桂川の環境保全活動へ寄付されます鮎のつかみ取り体験・桂川水族館・三ツ矢サイダーLABなど家族で楽しめる体験コンテンツが揃います 39回目を迎える嵐山の初夏の風物詩、炭火焼き若鮎の試食が1日400匹限定で楽しめます参加協力金1口1,500円（1ドリンク付き）で、収益は桂川の環境保全活動へ寄付されます鮎のつかみ取り体験・桂川水族館・三ツ矢サイダーLABなど家族で楽しめる体験コンテンツが揃います

京都・嵐山の初夏を告げる恒例イベントが、2026年も中之島公園に帰ってきます。

嵐山保勝会が主催する「嵐山若鮎祭2026」は、今年で39回目を迎える環境保全チャリティーイベントです。

桂川の鮎の解禁に合わせて毎年開催され、収益は桂川と嵐山の景観保全活動へ寄付されます。

嵐山保勝会「嵐山若鮎祭2026」





イベント名：嵐山若鮎祭2026開催日：2026年6月13日（土）・14日（日）時間：10:00〜17:00（鮎試食受付 12:00〜16:00）会場：嵐山 中之島公園（京都市右京区嵯峨中ノ島町）参加協力金：1口1,500円（1ドリンク付き）入場：無料主催：一般社団法人 嵐山保勝会後援：京都府、京都市、京都市観光協会、一般社団法人文化・芸術・スポーツ振興会運営：JOIN US JAPAN

「嵐山若鮎祭2026」は、「自然を楽しみ、未来へつなぐ」をテーマに掲げる環境保全チャリティーイベントです。

参加協力金1口1,500円（1ドリンク付き）を支払った方が、炭火で焼き上げた若鮎の試食を受けられる仕組みで、得られた収益は桂川の環境保全活動や嵐山の景観保全活動への寄付に充てられます。

鮎の試食は1日400匹限定・事前予約制で提供されます。

試食コーナーの受付時間は12:00〜16:00で、団体予約にも対応しています。

予約は若鮎試食予約サイトから受け付けています。

炭火焼き若鮎の試食コーナー





白衣・白帽姿の料理人が嵐山を背景に並ぶ屋外の炭火台には、串に刺した若鮎が一列に並べられます。

炭火でじっくり焼き上げられた若鮎は、1日400匹限定で試食できます。

試食を受けるには事前予約が必要で、参加協力金1口1,500円を支払う形式です。

鮎のつかみ取り体験





浅い水槽に手を入れ、素手で若鮎をつかむ体験コーナーが設けられます。

複数の子どもたちが水しぶきを上げながら参加するにぎやかな光景が広がります。

子どもたちに特に人気の体験企画として、家族連れが楽しめるコンテンツの中心を担います。

桂川水族館・三ツ矢サイダーLABほか体験コンテンツ

会場では、朝に桂川で採取した生き物を展示して自然環境を学べる「桂川水族館」が開かれます。

また「三ツ矢サイダーLAB」では水の違いを体験しながら学べるプログラムが用意されます。

メダカや昆虫の展示、子ども向け体験ブースも設けられており、家族・友人同士のほか企業・団体での参加にも対応しています。

屋台・フードコーナー





たこ焼き・ウインナー串・焼きそばが木製トレーに盛り付けられた屋台フードも会場で提供されます。

「祭」の文字が入った団扇と紅白縄が飾られた雰囲気のなか、祭りらしい食の楽しみ方ができます。

入場は無料で、炭火焼き若鮎の試食以外の体験コンテンツも楽しめます。

桂川の自然と嵐山の景観に囲まれた中之島公園という舞台で、39年の歴史を持つ地域文化の一端に触れる機会となっています。

初夏の京都を訪れる計画に組み込みやすい2日間の開催です。

嵐山保勝会「嵐山若鮎祭2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 炭火焼き若鮎の試食を受けるには事前予約が必要ですか？

A. 若鮎の試食は事前予約制です。

1日400匹限定で、参加協力金1口1,500円（1ドリンク付き）が必要です。

予約は若鮎試食予約サイトで受け付けており、団体予約にも対応しています。

Q. 会場への入場には費用がかかりますか？

A. 嵐山 中之島公園への入場は無料です。

炭火焼き若鮎の試食のみ参加協力金1口1,500円が必要で、鮎のつかみ取り体験・桂川水族館・三ツ矢サイダーLABなどの体験コンテンツは入場無料の範囲で楽しめます。

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