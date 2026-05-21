相場展望5月21日号　米国株: トランプ氏、中国訪問時に(1)共同記者会見や(2)共同声明もせず⇒異例　日本株: 5/14から5連続安で▲3,468円安、米国高波及⇒反騰期待

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■I.米国株式市場

●1.NYダウの推移

　1）5/18、NYダウ+159ドル高、49,686ドル　2）5/19、NYダウ▲322ドル安、49,363ドル　3）5/20、NYダウ+645ドル高、50,009ドル

【前回は】相場展望5月18日号　米国株: 米株大幅安、(1) 米・中首脳会談への失望感 (2) インフレ懸念増す　日本株: 決算で株価急伸した銘柄を中心に、大幅下落が目立つ

●2.米国株: トランプ氏、中国訪問時に（1）共同記者会見や（2）共同声明もせず⇒異例

　1）トランプ氏、中国訪問時に（1）共同記者会見や（2）共同声明もせず　　（1）これは重要課題があったにも関わらず、異例の出来事（トランプ氏の成果が、あがらなかったため開催されなかった）　　　重要課題　　　　（1）米国・中国の貿易摩擦・関税問題　　　　（2）イラン問題　　　　　・習近平・国家主席は、トランプ氏に一切の妥協をしなかったもよう。　　　　　・イラン問題は進展せず。　　（2）トランプ氏の訪中国に同行した米国大手企業のCEOの株価が下落したのが目につく　　　　　　　ボーイング　エヌビディア　クアルコム　　ビザ　　　　　　5/13　240ドル　　　　225　　 　 213　　　　　320　　　　5/14　　229　　　　　235　　　　200　　　　　322　　　　5/19　　215　　　　　220　　　　195　　 　　 329　　　　5/20　　222　　　　　223　　　　202　　 　　330　　　　株価下落は、訪中国の低評価を裏付けていると思われる。

　2）エヌビディア、2~4月期決算発表で好業績も、市場期待の届かず　　・5/20に好決算発表も、株価は前日比+1.3％高で終わった。

　3）5/20の米国株は、イラン攻撃終結を期待してNYダウは+645ドルと大幅高　　・イラン攻撃終結への期待から　　　　・原油先物価格は▲5％安。　　　　・米国金利は低下。　　・ただし、イラン攻撃終結の「情報源が今一つ明確でない」ため、確かな情報が必要。　　・5/20の株高要因　　　・NYダウが5/15⇒5/19までで▲700ドル下落していたため、自律反発狙いの買いが入った。　　　・イラン攻撃終結への期待。　　　・エヌビディア決算発表を受け、AI・半導体関連株高に波及。　　　・原油安を受け、金利低下し、株式の割高感が薄れた。

●3.トランプ氏の支持率急低下、経済運営などに不満=NYタイムズ調査（Quick Money）

　1）調査結果　　　　　支持　　　反対　　　　　　　　イラン戦争　　　30％　　　64％　　　　経済運営　　　　ー　　　　64％　2）中間選挙を控えた共和党候補者の深刻な政治リスクも示唆した。

●4.トランプ氏、FRBに早期の利下げを求めない考え・・エネルギー価格高騰で物価動向見極め（読売新聞）

■II.中国株式市場

●1.上海総合指数の推移

　1）5/18、上海総合▲3安、4,131　2）5/19、上海総合+38高、4,169　3）5/20、上海総合▲7安、4,162

●2.中国の生産・消費指標、4月はいずれも伸びが鈍化、予想も大きく下回る（ロイター）

　1）中国国家統計局が5/18発表した、4月の鉱業生産と小売売上高の伸びが鈍化した。　　・4月鉱工業生産は前年同月比+4.1％増、ロイター予想の+5.9％増を下回る。3月の+5.7％増から伸びが鈍化した。2023年7月以来の低い伸びとなった。　　・消費指標の小売売上高は、わずか+0.2％増にとどまった。予想+2％増だった。3月の+1.7％増とは大幅に低下した。2022年12月以来の低い伸び率だった。　　・4月自動車の国内販売は、前年同月比で▲21.6％減と、7ヵ月連続で減少した。　　・1~4月の固定資産投資は▲1.6％減、予想は+1.6％増だった。　

●3.中国、4月新築住宅価格、主要70都市のうち49都市で値下がり、前月比でやや改善も下落が続く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（TBS）

●4.中国、レアアース供給懸念に対応も、規制撤廃には至らず、米国が発表（ロイター）

■III.日本株式市場

●1.日経平均の推移

　1）5/18、日経平均▲593円安、60,815円　2）5/19、日経平均▲265円安、60,550円　3）5/20、日経平均▲746円安、59,804円

●2.日本株: 5/14から5連続安で▲3,468円安、米国高波及⇒反騰期待

　1）5/20、日経平均は「金利上昇」で5日続落、日経平均は6万円割れ　　（1）日経平均と10年物金利・原油価格の推移　　　　　　　　　日経平均　　　　　10年金利/日本　　　WTI原油　　　　5/14　　　▲618円安　　　　　2.629％　　　　103.96ドル/バレル　　　　5/15　　　▲1,244　　　　　　2.704　　　　　105.42　　　　5/18　　　▲593　　　　　　　2.746　　　　　102.44　　　　5/19　　　▲265　　　　　　　2.804　　　　　104.10　　　　5/20　　　▲746　　　　　　　2.791　　　　　99.08　　　・日経平均、513終値⇒5/20終値で▲3,468円安、5日連続下落で大幅安となった。　　　・10年金利/日本、5/13　2.591％⇒5/19　2.804と+0.213上昇し、株価割高感がでた。5/20は▲0.013％低下した。　　　・WTI原油先物、5/13　101.00ドル⇒5/15　105.42まで+4.207ドル上昇した。5/20はイラン戦争終結期待から前日比▲5.02ドル安となった。

　　（2）原油高・金利上昇が重荷、AI・半導体株相場に変化をもたらしている。

　2）日経平均の1日の値動き　　　　　　　　　　5/15　　　　　5/18　　　5/19　　　　5/20　　　前日終値　　62,654円　　　61,409　　60,815　　　60,550　　　　　　当日始値　 62878　　　　 61,299　　61,202　　　60,567　　　当日高値　 63,235　　　　61,478　　61,456　　　60,567　　　当日安値　　60,937　　　　60,376　　60,256　　　59,292　　　当日終値　　61,409　　　　60,815　　60,550　　　59,804　　・朝高の後、終値では前日比で安値引けとなっている。　　・海外短期筋は朝高を演じるものの、その後、売りに転じている様子が伺える。つまり、朝高で株買いを誘った後、売りに転じて、買い持ち高を解消しているようにみえる。

　3）日経平均寄与上位　　（1）5/19、日経平均▲265円安、寄与上位5銘柄▲850円安、占有率320.75％　　　　　寄与上位　　　　　　寄与額　　　　　下落率　　　　　東京エレクロトン　　▲211円安　　　　▲4.26％安　　　　　アドバンテスト　　　▲208　　　　　　▲3.29　　　　　フジクラ　　　　　　▲193　　　　　　▲16.95　　　　　ソフトバンクG　　　 ▲187　　　　　　▲4.15　　　　　ファナック　　　　　▲51　　　　　　▲3.82　　　　　　合計　　　　　　　▲850

　　　・下支えしたのは、ファーストリテイ　+278円高、リクルート　+73円高、コナミ　+58円高、KDDI　+30円高などである。　　　・つまり、日経平均は総計で▲265円安となったが、上昇銘柄が目立ったのも19日取引の特徴だった。東証プライムの値上がり銘柄数は1,116と、全体の71％を占めた。なお、値下がり銘柄数は430で27％だった。

　　（2）5/20、日経平均▲746円安、寄与上位5銘柄▲534円安、占有率71.58％　　　　　寄与上位　　　　　　寄与額　　　　下落率　　　　　ソフトバンクG　　　 ▲259円安　　　▲6.01％安　　　　　東京エレクロトン　　▲107　 　　　▲2.25　　　　　フジクラ　　　　　　▲80　　　　　▲8.52　　　　　ファナック　　　　　▲57　　　　　▲4.44　　　　　信越化学　　　　　　▲31　　　　　▲2.66　　　　　　合計　　　　　　　▲534

　　　・人工知能（AI）・半導体関連株が下げを主導したが、半面、アドバンテストやキオクシア、イビデンが上昇するなど、まちまち。ただ、下落株の下げ率が大きかった。

●3.食品トレー、6月から相次ぎ値上げ、「ナフサ不足」で食品価格全体に波及（FNN）

　1）「エフピコ」1万種類の製品価格+20％以上引上げへ。

●4.鶏もも肉の価格、最高値を更新（テレビ朝日）

●5.LIXIL、値上げ8~15％（日テレ）

●6.ニデック、EV駆動装置「イーアスクル」事業を大幅縮小へ、中国自動車大手と合弁解消の協議

　1）創業者の肝煎り事業が収益規模しく縮小へ（読売新聞）

■IV.注目銘柄（投資は自己責任でお願いします）

　・4307　野村総合研究所　　　　業績回復　・7952　河合楽器　　　　　　　業績好調　・9616　共立メンテ　　　　　　業績堅調

執筆者プロフィール

中島義之　（なかしま　よしゆき）
1970年に積水化学工業(株)入社、メーカーの企画・管理（財務含む）を32年間経験後、企業再生ビジネスに携わる。現在、アイマックスパートナーズ（株）代表。メーカーサイドから見た金融と企業経営を視点に、株式含む金融市場のコメントを2017年から発信。発信内容は、オープン情報（ニュース、雑誌、証券リポート等々）を分析・組み合わせした上で、実現の可能性を予測・展望しながらコメントを作成。http://note.com/soubatennbou