桂川の鮎解禁に合わせ39年続く寄付祭！ 嵐山保勝会「嵐山若鮎祭2026」

記事ポイント 39年続く嵐山の初夏の風物詩「嵐山若鮎祭2026」が2026年6月13日・14日に中之島公園で開催されます炭火焼き若鮎の試食は1口1,500円（1ドリンク付き）、1日400匹限定の事前予約制です鮎のつかみ取り体験や桂川水族館など、家族で楽しめる体験型コンテンツが無料で併催されます 39年続く嵐山の初夏の風物詩「嵐山若鮎祭2026」が2026年6月13日・14日に中之島公園で開催されます炭火焼き若鮎の試食は1口1,500円（1ドリンク付き）、1日400匹限定の事前予約制です鮎のつかみ取り体験や桂川水族館など、家族で楽しめる体験型コンテンツが無料で併催されます

京都・嵐山に初夏の訪れを告げる風物詩が、今年も桂川のほとりに帰ってきます。

嵐山保勝会が主催する「嵐山若鮎祭2026」は、39年の歴史を持つ環境保全チャリティーイベントで、収益が桂川の環境保全と嵐山の景観保全活動へ寄付されます。

嵐山の自然・文化・食が一堂に会する2日間の内容をまとめます。

嵐山保勝会「嵐山若鮎祭2026」





イベント名：嵐山若鮎祭2026開催日：2026年6月13日（土）・14日（日）時間：10:00〜17:00（鮎試食受付 12:00〜16:00）会場：嵐山 中之島公園（京都市右京区嵯峨中ノ島町）参加協力金：1口1,500円（1ドリンク付き）主催：一般社団法人 嵐山保勝会後援：京都府、京都市、京都市観光協会、一般社団法人文化・芸術・スポーツ振興会運営：JOIN US JAPAN

「嵐山若鮎祭2026」は、桂川の鮎の解禁に合わせて毎年開催されるチャリティーイベントで、今年で39回目を迎えます。

「自然を楽しみ、未来へつなぐ」をテーマに掲げ、入場は無料で、会場の嵐山 中之島公園には炭火焼きの若鮎試食や体験型コンテンツが揃います。

参加協力金（1口1,500円・1ドリンク付き）として集まった収益は全額、桂川の環境保全活動と嵐山の景観保全活動へ寄付されます。

地域資源を次世代へ引き継ぐための取り組みが、39年にわたって続いています。

炭火焼き若鮎の試食





白衣・白帽子の調理スタッフが嵐山の山並みを背景に長大な炭火炉を囲み、串に刺した若鮎を一尾ずつ丁寧に焼き上げます。

参加協力金1口1,500円（1ドリンク付き）の寄付に応じた方が、この炭火焼き若鮎を試食できます。

若鮎は1日限定400匹で、受付時間は12:00〜16:00です。

数量に達し次第終了するため、事前予約制での案内となっています。

予約は専用サイトから受け付けており、団体予約にも対応しています。

鮎のつかみ取り体験・桂川水族館など体験コンテンツ





水槽の中で水しぶきを上げながら子どもたちが素手で鮎を追う「鮎のつかみ取り体験」は、会場でとくに人気を集めるコンテンツです。

生きた鮎の感触や動きを直接体感できる機会として、毎年多くのファミリーが参加しています。

「桂川水族館」では、当日の朝に桂川で採取した生き物をその場で展示し、河川の自然環境を学べます。

「三ツ矢サイダーLAB」では水の違いを飲み比べながら体験形式で学ぶことができます。

そのほかメダカや昆虫の展示、子ども向け体験ブースなどが会場に設けられます。

屋台フード





会場内には夏祭りらしい屋台フードも並びます。

たこ焼き・フランクフルト串・焼きそばの3種が木製舟皿に盛りつけられ、祭りの雰囲気を添えます。

若鮎試食の前後に立ち寄れる構成で、家族連れや友人グループが一日通して楽しめるよう設計されています。

嵐山 中之島公園を舞台に、桂川の鮎・地域の自然・体験型コンテンツが揃う2日間です。

1口1,500円の参加協力金が桂川と嵐山の環境保全に直接つながる仕組みで、39年の歴史を持つ地域チャリティーとして毎年開催されています。

嵐山保勝会「嵐山若鮎祭2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 炭火焼き若鮎の試食は当日参加できますか？

A. 炭火焼き若鮎の試食は事前予約制です。

1日限定400匹で、数量に達し次第受付が終了します。

予約は専用サイトから受け付けており、団体予約にも対応しています。

Q. 鮎のつかみ取り体験や桂川水族館などの体験コンテンツに参加費はかかりますか？

A. イベントへの入場は無料です。

体験コンテンツの参加条件についての詳細は、イベント特設サイトに掲載されます。

Q. 会場へのアクセスはどうなっていますか？

A. 会場は京都市右京区嵯峨中ノ島町の嵐山 中之島公園です。

アクセスの詳細はイベント特設サイトに案内されています。

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