1985年創業、ラブテンが渋谷に期間限定復活！ エルヴィス＆ロカビリー専門店「LOVE ME TENDER」

記事ポイント 映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』公開を記念し、エルヴィス・プレスリー関連商品の購入者全員に限定「メンフィス・ギター・ピック」がプレゼントされます渋谷・シネクイント内に「LOVE ME TENDER」が2026年6月18日まで期間限定で復活し、入場無料の特別展示「エルヴィス・ワールドツアーinシネクイント」が開催されています歴代アルバム20選のジャケット展示・特大場面写真・フォトスポットなど、映画チケットなしで楽しめるコンテンツが6Fロビーに集まっています 映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』公開を記念し、エルヴィス・プレスリー関連商品の購入者全員に限定「メンフィス・ギター・ピック」がプレゼントされます渋谷・シネクイント内に「LOVE ME TENDER」が2026年6月18日まで期間限定で復活し、入場無料の特別展示「エルヴィス・ワールドツアーinシネクイント」が開催されています歴代アルバム20選のジャケット展示・特大場面写真・フォトスポットなど、映画チケットなしで楽しめるコンテンツが6Fロビーに集まっています

映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』が2026年5月15日にIMAX先行公開、5月22日には全国ロードショーを迎えています。

公開を記念し、エルヴィス＆ロカビリー専門店「LOVE ME TENDER」を運営するJAMSHOPPINGが、エルヴィス・プレスリー関連商品の購入者全員を対象に限定「メンフィス・ギター・ピック」をプレゼントするキャンペーンを5月15日より展開しています。

渋谷・シネクイントでは特別展示と「LOVE ME TENDER」の期間限定復活も実施されています。

エルヴィス＆ロカビリー専門店「LOVE ME TENDER」





キャンペーン名：映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』公開記念キャンペーン開始日：2026年5月15日(金)より（数量がなくなり次第終了）内容：エルヴィス・プレスリー関連商品購入者全員に「メンフィス・ギター・ピック」をプレゼント（色の選択不可）対象ストア：オンラインストア「PGS」特別展示期間：2026年5月15日(金)〜6月18日(木)、10:00〜21:00展示会場：シネクイント（CINE QUINTO）6Fロビー（東京都渋谷区宇田川町20-11）入場：無料（上映時間中に限り映画チケット不要）

「LOVE ME TENDER」は、1985年1月8日にエルヴィス・プレスリー生誕50周年を記念して誕生した、日本を代表するエルヴィス＆ロカビリー専門店です。

1993年に原宿へ移転し、”ラブテン”の愛称で多くのファンや著名アーティストに親しまれてきています。

現在はオンラインショップとして、世界中から厳選したエルヴィス・プレスリー公式グッズを展開しています。

2022年公開の映画『エルヴィス』をきっかけに、若い世代を中心としたエルヴィス再評価の動きが世界的に加速しています。

ヴィンテージロックTシャツや50’sカルチャーへの関心の高まりとともに、エルヴィス・プレスリー公式グッズにも改めて注目が集まっている状況の中、今回の映画公開がさらなる追い風となっています。

限定メンフィス・ギター・ピックプレゼントキャンペーン

本キャンペーンでは、エルヴィスゆかりの地「メンフィス」をモチーフにデザインされた限定ギター・ピックが、オンラインストア「PGS」でエルヴィス・プレスリー関連商品を購入した全員にもれなくプレゼントされます。

キャンペーンは2026年5月15日(金)より開始されており、在庫がなくなり次第終了となります。

ピックの色は選択できません。

「PGS」は音楽・映画・スポーツ・ドラマ・アニメなど世界中から取り寄せたエンターテインメント公式グッズを取り扱う日本最大級のストアで、「LOVE ME TENDER」のエルヴィス関連商品はこのプラットフォームで購入できます。

公式サイトにキャンペーン対象商品が掲載されています。

渋谷シネクイントでの特別展示と期間限定復活





渋谷・シネクイント（CINE QUINTO）の6Fロビーでは、映画公開記念スペシャル展示「エルヴィス・ワールドツアーinシネクイント」が2026年5月15日(金)から6月18日(木)まで開催されています。

入場は無料で、上映時間中であれば映画のチケットなしで6Fロビーへ入ることができます。

展示内容は、映画「EPiC」の場面写真を大判で引き伸ばした特大展示、ヴィンテージ・ベガスをモチーフにしたワールドツアー会場イメージのフォトスポット、エルヴィス・プレスリーの歴代リリースアルバム20選のジャケット写真展示の3本柱で構成されています。

映画公式グッズとエルヴィス関連グッズの特別販売も同会場で実施されています。

かつて原宿で「エルヴィス・ファンの聖地」として知られたエルヴィス・プレスリー＆ロカビリー専門店「LOVE ME TENDER」は、映画公開を記念してシネクイント7Fに期間限定で復活しています。

展示スペースが6F、ストアが7Fという2フロア構成で、映画鑑賞のついでに立ち寄れる導線が整えられています。

1985年のエルヴィス・プレスリー生誕50周年を機に誕生し、40年以上にわたりファンに支持されてきた「LOVE ME TENDER」が、映画公開という節目に渋谷シネクイントという舞台で期間限定復活を果たしています。

数量限定の「メンフィス・ギター・ピック」はオンラインストア「PGS」での購入でのみ入手できます。

エルヴィス＆ロカビリー専門店「LOVE ME TENDER」の紹介でした。

よくある質問

Q. メンフィス・ギター・ピックのキャンペーンはいつまで続きますか？

A. 数量がなくなり次第終了となります。

具体的な終了日は設定されておらず、在庫状況は公式サイトに案内されます。

ピックの色は選択できません。

Q. シネクイントの「エルヴィス・ワールドツアーinシネクイント」展示は映画チケットがないと入場できませんか？

A. 上映時間中に限り、映画のチケットなしでも6Fロビーの展示スペースへ入場できます。

入場は無料です。

営業時間は10:00〜21:00（映画館の営業時間に準じます）で、開催期間は2026年6月18日(木)までです。

Q. 渋谷シネクイントに復活した「LOVE ME TENDER」ストアはどのフロアにありますか？

A. ストアは7Fに設置されています。

展示スペースは6Fロビーで、ストアとは別フロアです。

シネクイントの所在地は東京都渋谷区宇田川町20-11の渋谷三葉ビルです。

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