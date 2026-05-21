メンフィス・ギター！ LOVE ME TENDER「映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』公開記念キャンペーン」

記事ポイント 映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』公開を記念し、エルヴィス・プレスリー関連商品の購入者全員に限定メンフィス・ギター・ピックがプレゼントされますキャンペーンは2026年5月15日（金）より開始、なくなり次第終了の数量限定で、ピックの色は選択できません渋谷シネクイントでは2026年5月15日（金）〜6月18日（木）まで特別展示「エルヴィス・ワールドツアーinシネクイント」が無料開催されています 映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』公開を記念し、エルヴィス・プレスリー関連商品の購入者全員に限定メンフィス・ギター・ピックがプレゼントされますキャンペーンは2026年5月15日（金）より開始、なくなり次第終了の数量限定で、ピックの色は選択できません渋谷シネクイントでは2026年5月15日（金）〜6月18日（木）まで特別展示「エルヴィス・ワールドツアーinシネクイント」が無料開催されています

映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』が、2026年5月15日のIMAX先行公開を皮切りに、5月22日から全国ロードショーを迎えています。

この公開を記念し、エルヴィス＆ロカビリー専門店「LOVE ME TENDER」を運営するJAMSHOPPINGが、エルヴィスゆかりの地メンフィスをモチーフにした限定ギター・ピックのプレゼントキャンペーンを展開中です。

LOVE ME TENDER「映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』公開記念キャンペーン」





キャンペーン開始日：2026年5月15日（金）終了：限定メンフィス・ギター・ピックがなくなり次第対象：エルヴィス・プレスリー関連商品の購入者全員（もれなく）プレゼント品：限定メンフィス・ギター・ピック（色の選択不可）対象ストア：オンラインストア「PGS」

「LOVE ME TENDER」は、1985年1月8日のエルヴィス・プレスリー生誕50周年を記念して誕生した、日本を代表するエルヴィス＆ロカビリー専門店です。

1993年に原宿へ移転し、”ラブテン”の愛称で多くのファンや著名アーティストに親しまれてきています。

現在はオンラインショップとして、世界中から厳選したエルヴィス・プレスリー公式グッズを展開しています。

2022年公開の映画『エルヴィス』を機に、若い世代を中心としたエルヴィス再評価が世界的に加速しており、ヴィンテージロックTシャツや50’sカルチャーへの関心の高まりとともに、エルヴィス・プレスリー公式グッズへの注目も再び集まっています。

今回の公開記念キャンペーンは、そのエルヴィス熱の再燃にあわせた特別企画として位置づけられています。

限定メンフィス・ギター・ピック プレゼント詳細

プレゼントされる限定ギター・ピックは、エルヴィス・プレスリーが生まれ育ち、音楽キャリアをスタートさせた地”メンフィス”をモチーフにデザインされた非売品です。

対象のオンラインストア「PGS」でエルヴィス・プレスリー関連商品を購入すると、全員にもれなくプレゼントされます。

ピックの色は選択できず、なくなり次第キャンペーンは終了します。

「PGS」は音楽・映画・スポーツ・ドラマ・アニメなど、世界中から取り寄せたエンターテインメント公式グッズを取り扱う日本最大級のオンラインストアで、「LOVE ME TENDER」はその中のエルヴィス専門コーナーとして展開されています。

渋谷シネクイント 特別展示「エルヴィス・ワールドツアーinシネクイント」





企画名：映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』公開記念スペシャル展示「エルヴィス・ワールドツアー in シネクイント」会場：シネクイント CINE QUINTO 6Fロビー（東京都渋谷区宇田川町20-11 渋谷三葉ビル）期間：2026年5月15日（金）〜6月18日（木）営業時間：10:00〜21:00（映画館の営業時間に準じる）入場：無料（上映時間中に限り、映画チケット不要）ストア：7F（展示スペースは6F）

渋谷シネクイント CINE QUINTOの6Fロビーでは、映画「EPiC」の場面写真特大展示、ヴィンテージ・ベガスをモチーフとしたワールドツアー会場イメージのフォトスポット、エルヴィス・プレスリー歴代リリースアルバム20選のジャケット写真展示が設置されています。

映画公式グッズとエルヴィス関連グッズの特別販売も同会場の7Fで行われています。

かつて原宿にあり”エルヴィス・ファンの聖地”として知られていたエルヴィス・プレスリー＆ロカビリー専門店「LOVE ME TENDER」が、映画公開を記念してシネクイント映画館内に期間限定で復活しています。

入場は無料で、映画のチケットがなくても上映時間中であれば展示スペースに入場できます。

エルヴィスゆかりの地メンフィスをモチーフにした限定ギター・ピックは数量限定で、なくなり次第キャンペーンは終了します。

1985年の誕生から40年以上エルヴィス文化を発信し続けてきた「LOVE ME TENDER」が手がけるこの特別企画は、映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』の全国ロードショーとともに展開されています。

LOVE ME TENDER「映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』公開記念キャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. メンフィス・ギター・ピックのプレゼントキャンペーンはいつ終了しますか？

A. 終了日は確定しておらず、限定メンフィス・ギター・ピックがなくなり次第終了します。

数量に限りがあるため、早期に終了する場合があります。

Q. 渋谷シネクイントの特別展示「エルヴィス・ワールドツアーinシネクイント」は映画チケットなしで入場できますか？

A. 展示スペース（6Fロビー）への入場は無料で、上映時間中に限り映画のチケットがなくても入場できます。

期間は2026年6月18日（木）まで、営業時間は10:00〜21:00です。

Q. 「LOVE ME TENDER」でエルヴィス関連グッズを購入するにはどうすればよいですか？

A. オンラインストア「PGS」内の「LOVE ME TENDER」コーナーから購入できます。

また、渋谷シネクイント CINE QUINTO 7Fでも2026年6月18日（木）まで特別販売が行われています。

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