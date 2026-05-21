中村雅俊、急逝した妻・五十嵐淳子さんとの思い出 『俺たちの旅』を「主人の代表作だと思って見てくれていました」
「The 51th Anniversary 俺たちの旅 スペシャルコンサート」の開催に先駆け、中村雅俊、秋野太作、田中健、岡田奈々、上村香子の5人が集結。21日、ドラマの撮影地である東京都武蔵野市にある武蔵野芸能劇場にて取材会が行われ、当時の思い出やコンサートへの意気込みが語られた。
【写真】五十嵐淳子さんとの思い出も語った中村雅俊
1975年に日本テレビ系列で放送が開始され、一世を風靡した青春ドラマ『俺たちの旅』。ドラマ放送から50年を記念して昨年9月に4都市5会場で開催された「The 50th Anniversary 俺たちの旅 スペシャルコンサート」は、各地で完売。2026年1月に大阪、東京で行った追加公演も即完するなど、大きな反響を呼んだ。
再演を望む多くの声に応えて、このたび「The 51th Anniversary 俺たちの旅 スペシャルコンサート」の開催が決定。今回の取材会はその記念として行われたが、冒頭のあいさつで秋野は「いろいろありまして……ご存じの通り、雅俊くんもヘコんでおります。皆さんには励ましに（コンサートに）足を運んでいただけたらと思います」と、亡くなった五十嵐淳子さんに触れ、気遣いを見せた。
中村は先日、所属事務所を通じて妻・淳子さんが亡くなったことを発表。この日は発表後初の公の場となり、秋野の言葉に「ありがとうございます」と感謝の言葉を寄せた。
昨年はコンサート開催のほか、映画『五十年目の俺たちの旅』も公開。さらに「テレビドラマシリーズのメインキャストが同じ配役で映画化されたまでの最長の期間（2026年1月9日達成）」でギネス世界記録も樹立した。
これについて中村は「50年経って、まだ生きていることがすごい」と、改めて驚きを語り、「オリジナルのメンバーで、50年経っても皆さんの前に立って色んなことを話したり、笑わせたりする3人（中村、田中、秋野）がいるということ……本当にすごくないですか!?」と、作品の歴史をかみしめるように語った。
本作が長年愛される理由を聞かれると、上村は「昨年亡くなった主人（俳優・浜畑賢吉さん）が、“この作品の香子が一番良い。一番良く表現されている”と言ってくれていました。この作品がずっと続いて愛されてきたのは、作品のテーマがはっきりしていたからだと思います。改めて、出演できたことをうれしく思います」と喜びを語る。
それに続いて、記者から中村へ「奥様はこの作品をどう思っていましたか？」と問われると、中村は少し言葉を詰まらせながら「主人の代表作だと思って見てくれていました。一緒に映画も観ましたし、喜んでいました」と答えていた。
「The 51th Anniversary 俺たちの旅 スペシャルコンサート」は、2026年10月29日（木）に東京国際フォーラム ホールA公演を皮切りに、埼玉・福岡・広島・兵庫にて開催される。
【写真】五十嵐淳子さんとの思い出も語った中村雅俊
1975年に日本テレビ系列で放送が開始され、一世を風靡した青春ドラマ『俺たちの旅』。ドラマ放送から50年を記念して昨年9月に4都市5会場で開催された「The 50th Anniversary 俺たちの旅 スペシャルコンサート」は、各地で完売。2026年1月に大阪、東京で行った追加公演も即完するなど、大きな反響を呼んだ。
中村は先日、所属事務所を通じて妻・淳子さんが亡くなったことを発表。この日は発表後初の公の場となり、秋野の言葉に「ありがとうございます」と感謝の言葉を寄せた。
昨年はコンサート開催のほか、映画『五十年目の俺たちの旅』も公開。さらに「テレビドラマシリーズのメインキャストが同じ配役で映画化されたまでの最長の期間（2026年1月9日達成）」でギネス世界記録も樹立した。
これについて中村は「50年経って、まだ生きていることがすごい」と、改めて驚きを語り、「オリジナルのメンバーで、50年経っても皆さんの前に立って色んなことを話したり、笑わせたりする3人（中村、田中、秋野）がいるということ……本当にすごくないですか!?」と、作品の歴史をかみしめるように語った。
本作が長年愛される理由を聞かれると、上村は「昨年亡くなった主人（俳優・浜畑賢吉さん）が、“この作品の香子が一番良い。一番良く表現されている”と言ってくれていました。この作品がずっと続いて愛されてきたのは、作品のテーマがはっきりしていたからだと思います。改めて、出演できたことをうれしく思います」と喜びを語る。
それに続いて、記者から中村へ「奥様はこの作品をどう思っていましたか？」と問われると、中村は少し言葉を詰まらせながら「主人の代表作だと思って見てくれていました。一緒に映画も観ましたし、喜んでいました」と答えていた。
「The 51th Anniversary 俺たちの旅 スペシャルコンサート」は、2026年10月29日（木）に東京国際フォーラム ホールA公演を皮切りに、埼玉・福岡・広島・兵庫にて開催される。