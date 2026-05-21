◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）１週前追い切り＝５月２１日、栗東トレセン

京都新聞杯７着からの巻き返しを狙うエムズビギン（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）がＣＷコースでフランシスコ・ゴンサルベス騎手＝ブラジル出身、アルゼンチン拠点＝と初コンタクトを取った。

ＣＷコースで行きっぷりがいい面を何とか抑えつつ、最後までしっかりと脚は伸ばし、６ハロン８０秒４―１１秒６をマークした。ゴンサルベス騎手は「どんな馬か知ってほしいという指示でした。強い馬です。力をいっぱい持っている」と手綱越しに伝わった力強い好感触を明かした。

２４年セレクト１歳セールで５億９０００万円の高額がついた注目馬。中２週となるが、疲れなどはない。ゴンサルベスにとっては初の短期免許で騎乗期間中に、訪れた祭典への騎乗機会。「日本ダービーに乗ることは、今回の計画に入っていなかった。夢だったので、オーナーに感謝しているし、恩返ししたい」と喜びをかみしめ、翌週に迫った大一番を見据えた。