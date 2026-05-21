入場無料、クリエイター9組の屋台が集結！ マルハン東日本 脳汁横丁2026

記事ポイント 入場無料の体験型フードフェス「脳汁横丁2026」が2026年5月29日〜31日の3日間、東京・秋葉原のベルサール秋葉原で開催されます5歳、さかな芸人 ハットリ、ﾘﾛ氏、サイバーおかんとのコラボ屋台など個性派クリエイター9組の「脳汁屋台」が出店します約150個の提灯に映像を投影する「提灯マッピングステージ」にDJ KOO（TRF）やテクノ法要など人気アーティストが登場します 入場無料の体験型フードフェス「脳汁横丁2026」が2026年5月29日〜31日の3日間、東京・秋葉原のベルサール秋葉原で開催されます5歳、さかな芸人 ハットリ、ﾘﾛ氏、サイバーおかんとのコラボ屋台など個性派クリエイター9組の「脳汁屋台」が出店します約150個の提灯に映像を投影する「提灯マッピングステージ」にDJ KOO（TRF）やテクノ法要など人気アーティストが登場します

脳汁があふれる体験と食が一堂に集まる体験型フードフェスが、今年も秋葉原に登場します。

マルハンの東日本カンパニーが手がける「ヲトナ基地プロジェクト」の第6弾として、「脳汁横丁2026」が2026年5月29日（金）から31日（日）の3日間にわたって開催されます。

個性的なクリエイターたちとのコラボ屋台、マーケット、そして幻想的なライブステージまで、脳を揺さぶるコンテンツが秋葉原の会場を埋め尽くします。

マルハン東日本「脳汁横丁2026」





開催期間：2026年5月29日（金）〜5月31日（日）営業時間：11:00〜20:00会場：ベルサール秋葉原（東京都千代田区外神田3丁目12-8 住友不動産秋葉原ビル1F）入場料：無料（フード・ドリンク・グッズは別途購入）主催：株式会社マルハン 東日本カンパニー企画監修：アフロマンス / Afro&Co.公式サイト：noujiruyokocho.com





「脳汁横丁2026」のコンセプトは、本能や熱狂を解放する「奉脳祭（ほうのうさい）」です。

光と音に包まれた祝祭空間に、クリエイターとコラボレーションした体験型フード・ドリンク、アーティストやDJによるライブステージなど、脳汁をテーマとした多彩なコンテンツが用意されています。

入場無料で楽しめるフェスで、フードやドリンク、オリジナルグッズは会場での購入が必要です。

「ヲトナ基地プロジェクト」は、マルハン東日本が「ヲタク」と「大人」を掛け合わせた造語「ヲトナ」をキーワードに2024年4月より展開するプロジェクトです。

何かに熱中し日々を熱狂的に生きる大人たちを応援することを目的としており、「脳汁横丁2026」はその第6弾イベントにあたります。

クリエイターとコラボした「脳汁屋台」4選





多彩なジャンルで活躍するクリエイター9組とコラボレーションした「脳汁屋台」が会場内に出店します。

飲食にとどまらない体験要素が2026年から加わり、「予想を裏切る」「クセになる」「思わず写真を撮りたくなる」ユニークな食体験が揃います。

今回は9つのうち4つの屋台情報が公開されています。

ドパガキ麻婆





コラボクリエイター：5歳（株式会社マーボードウフ代表）看板メニュー：脳味噌直撃ゴルゴンゾーラマーボー 1,200円（税込）その他メニュー：極旨マーボードウフ 1,000円／ご飯別売り 200円／本当にあった怖い酒 梅酒のキンミヤ割り 500円／ブラッディ・シーザー 500円／パクチーパイン 500円（すべて税込）





看板の「脳味噌直撃ゴルゴンゾーラマーボー」は、濃厚なゴルゴンゾーラと麻婆の辛味・旨味を組み合わせた一品です。

「ドパガキルーレット」という体験型コンテンツも用意されており、パクチー・唐辛子・揚げ茄子・追いチーズなどのトッピングが当たる仕組みになっています。

ドリンクは袋に入ったカチ割りスタイルで提供されます。

レインボーパーラー





コラボクリエイター：サイバーおかん × にゃんまるキッチンカー看板メニュー：にゃんまるレインボー焼き 500円／ズブズブにゃんまる串 300円／フィーバーかき氷 600円（税込）その他メニュー：プチュンかき氷 600円／フィーバー金魚 1,000円／飲むランチャーム 1,000円／フルーツワンカップ大関 600円／にゃんまるショット 500円／にゃんまるショット襲来 10,000円（税込）





サイバーアーティストのサイバーおかんとにゃんまるキッチンカーが共演する屋台です。

定番のにゃんまる焼きにレインボーカラーのチョコをトッピングした「にゃんまるレインボー焼き」や、カラフルなシロップにくぐらせる「ズブズブにゃんまる串」が登場します。

対象メニューを購入するとレインボーパーラーくじに挑戦でき、ミニドル箱追加・2倍盛り・ドル箱盛りへと変化するチャンスがあります。

デンジャラ水産





コラボクリエイター：さかな芸人 ハットリ（日本さかな検定一級取得）メニュー：ハンマーヘッドシャークおにぎり 600円／ハンマーヘッドシャーク串 600円／アイゴの香草焼き 600円（税込）ドリンク：シャークアタック 500円（ノンアル 400円）／アオザメルサワー 500円（ノンアル 400円）／メガサメルサワー 500円（ノンアル 400円）（税込）





水産系ピン芸人のさかな芸人 ハットリがプロデュースする屋台です。

ハンマーヘッドシャークを使ったおにぎりや串、毒針を持つことで知られるアイゴの香草焼きなど、日常ではなかなか口にできないレアな食材が並びます。

接客は魚の名前だけで行う「魚語接客」スタイルで、ドリンクは缶をぶっ刺して完成する「シャークアタック」や、青から赤に変化する「アオザメルサワー」など見た目にもインパクトのある一杯が揃います。

ﾍﾞｨｸﾄﾞﾓﾁｮﾁｮ





コラボクリエイター：ﾘﾛ氏（レシピ本4冊出版、毎日料理動画投稿）メニュー：ﾍﾞｨｹﾝﾎﾟﾃﾄﾁｰｽﾞﾓﾁｮﾁｮ 500円／ﾍﾞｨｸﾄﾞｷﾞｮｳｻﾞｲﾝｻﾞﾓﾁｮﾁｮ（ﾊﾞｼﾞﾙ風味） 500円／ﾍﾞｨｸﾄﾞﾌﾞﾀｷﾑﾁｰｽﾞﾓﾁｮﾁｮ 500円／ｱﾘｹﾞｨﾀｰﾓﾁｮﾁｮｻﾝﾄﾞ（限定数） 3,000円ドリンク：ﾜﾝｼｮｯﾄ（赤・緑・青） 各700円／ﾜﾝｼｮｯﾄ（銀） 1,000円／酒カス用弾帯（36発） 18,000円





狩猟・射撃・お肉・ハイボールをこよなく愛するﾘﾛ氏による屋台です。

ベーコンポテトチーズ、餃子×バジル、豚キムチーズに加え、数量限定のワニ肉を使ったｱﾘｹﾞｨﾀｰﾓﾁｮﾁｮｻﾝﾄﾞ（3,000円）も並びます。

ﾍﾞｨｸﾄﾞﾓﾁｮﾁｮを購入した人は「ﾜﾝｼｮｯﾄ・ﾜﾝｷﾙ」への挑戦権が得られ、見事当てればﾍﾞｨｸﾄﾞﾓﾁｮﾁｮが無料になる仕組みです。

個性派クリエイター5組が集う「脳汁マーケット」





「脳汁マーケット」エリアには、強烈な個性を持つ5組のクリエイターが出店します。

2010年結成の手描きアニメーションチーム「最後の手段」、ときめきラグ作家の「池尻野ジリ子」、歯車を花に見立てた動く花輪を制作する「Yuji Miyano」、オカルト×ポップな作風の「NIGHT CIRCUS」、傾けると絵柄が変わる特殊印刷技術を活かした「うごく！ステッカー屋さん」の5組が揃います。

「Yuji Miyano」の花輪は直径80cmの実物大・卓上・ミニの3サイズが展示され、卓上とミニは会場で購入できます。

「うごく！ステッカー屋さん」は色が変わる・動く・消える・キラキラ輝く・ぷっくりするなど特殊印刷を駆使したステッカー雑貨を販売します。

約150個の提灯が巨大スクリーンになる「提灯マッピングステージ」





会場の奥に設置される「提灯マッピングステージ」は、約150個の提灯が集まって巨大スクリーンを形成し、幻想的な映像を投影する唯一無二の空間です。

DJやアーティストによるパフォーマンスが3日間にわたって展開されます。

5月30日にはTRFのリーダーであるDJ KOO、そして浄土真宗の音・言葉・世界観をテクノサウンドに昇華させるクリエイターユニット「サイバー南無南無」が登場します。

5月31日には「日本をサイバーにする」をコンセプトにした「サイバーおかん with 電脳会館」、ラーメン花月嵐のキャンペーンソングや中野区公式ソングを手がけた「DJマリアージュ＆メアリースミス with DJハイセンス」、ニコニコ超会議やバーニングマンへの参加実績を持ち2024年にアメリカツアーも実施した「テクノ法要」が出演します。

会場へのアクセスと事前登録

会場のベルサール秋葉原は、JR秋葉原駅電気街北口から徒歩3分、つくばエクスプレス秋葉原駅A3出口から徒歩5分、日比谷線秋葉原駅2番出口から徒歩6分、銀座線末広町駅1または3番出口から徒歩4分のアクセスです。

来場者数の把握を目的として、公式LINEアカウントからの事前登録が用意されています。





事前登録は任意で、登録情報は来場者数の把握のみに使用されます。

公式LINEアカウントから手続きが可能です。

入場無料で秋葉原に出現する「脳汁横丁2026」は、クリエイター9組の屋台、5組のマーケット出店者、人気アーティスト・DJによる提灯マッピングステージを3日間にわたって楽しめるフードフェスです。

2026年5月29日（金）から31日（日）まで、ベルサール秋葉原が「奉脳祭」の会場に変わります。

マルハン東日本「脳汁横丁2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「脳汁横丁2026」に入場するのに費用はかかりますか？

A. 入場は無料です。

フード・ドリンク・オリジナルグッズは会場で別途購入が必要です。

Q. 提灯マッピングステージのDJやアーティストは毎日同じですか？

A. 出演者は日程によって異なります。

5月30日にDJ KOOとサイバー南無南無、5月31日にサイバーおかん with 電脳会館、DJマリアージュ＆メアリースミス with DJハイセンス、テクノ法要が出演します。

5月29日（金）の詳細は公式サイトで案内されます。

Q. 脳汁屋台のメニューは数量限定のものがありますか？

A. ﾘﾛ氏の屋台「ﾍﾞｨｸﾄﾞﾓﾁｮﾁｮ」のｱﾘｹﾞｨﾀｰﾓﾁｮﾁｮｻﾝﾄﾞ（3,000円）は限定数での提供です。

その他の屋台にも数量限定品がある場合があるため、詳細は公式サイトで確認できます。

Q. 脳汁マーケットのアイテムはその場で購入できますか？

A. 「Yuji Miyano」の卓上サイズ・ミニサイズの花輪は会場での購入が可能です。

その他の出店者のアイテムについても会場での販売が予定されており、詳細は各クリエイターの情報で案内されます。

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