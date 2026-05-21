2年連続協賛、3会場で無料開催！ 三菱商事都市開発「日比谷音楽祭2026」

記事ポイント 三菱商事都市開発が「日比谷音楽祭2026」に協賛、2025年に続き2年連続での参加となります2026年5月30日・31日の2日間、日比谷公園・東京ミッドタウン日比谷・東京国際フォーラム ホールAの3会場で開催されます入場無料で誰でも参加できるボーダーレスな音楽祭で、コンサートやワークショップが行われます 三菱商事都市開発が「日比谷音楽祭2026」に協賛、2025年に続き2年連続での参加となります2026年5月30日・31日の2日間、日比谷公園・東京ミッドタウン日比谷・東京国際フォーラム ホールAの3会場で開催されます入場無料で誰でも参加できるボーダーレスな音楽祭で、コンサートやワークショップが行われます

三菱商事都市開発が、2026年5月30日（土）・31日（日）に東京・日比谷で開催される「日比谷音楽祭2026」へ協賛することが発表されます。

音楽プロデューサー・亀田誠治氏が実行委員を務めるこの音楽祭は、入場無料で誰もが参加できるボーダーレスなイベントとして2019年から続いています。

今年は舞台が公園から「街」へと広がり、これまで以上に大きな規模での開催となります。

三菱商事都市開発「日比谷音楽祭2026」





会期：2026年5月30日（土）・31日（日）10:30〜20:30頃会場：日比谷公園（千代田区日比谷公園1-6）／東京ミッドタウン日比谷（千代田区有楽町1-1-2）／東京国際フォーラム【ホールA】（千代田区丸の内3-5-1）主催：日比谷音楽祭実行委員会／一般社団法人日比谷音楽祭入場：無料

緑豊かな日比谷公園を中心に、無料のコンサートやワークショップが2日間にわたって繰り広げられます。

世代・ハンディキャップ・経済格差・音楽ジャンルの壁を越えた「ボーダーレス」な参加スタイルが、この音楽祭の核となっています。

子どもたちが音楽に触れる機会も用意されており、幅広い層が集まるイベントとして定着しています。

今年は、野外音楽堂「野音」の改修にあわせて東京国際フォーラム ホールAが新たなステージに加わります。

日比谷公園・東京ミッドタウン日比谷・東京国際フォーラム ホールAの3会場が音楽でつながり、街全体が音楽祭の舞台となります。

三菱商事都市開発の協賛背景

三菱商事都市開発は、都心型商業施設やNSC（近隣型ショッピングセンター）の開発に加え、大型アリーナを核とした都市開発事業も手がけるリテール・エンターテインメント領域の不動産開発会社です。

子会社の横浜赤レンガが横浜赤レンガ倉庫を中心に文化イベントの企画運営を行うなど、エンターテインメントと街づくりを結ぶ取り組みを続けています。

2025年に続く今回の協賛は、日比谷エリアのまちづくりへの賛同とエンターテインメント領域への関与強化を目的としたものです。

開催概要と参加方法

「日比谷音楽祭2026」は「音楽の新しい循環をみんなでつくる、フリーでボーダーレスな音楽祭」をコンセプトに掲げており、参加に費用はかかりません。

コンサートとワークショップの両方が用意されており、音楽を聴くだけでなく体験する機会も設けられています。

詳細なプログラムや各会場の情報は、公式サイト（hibiyamusicfes.jp/2026/）に掲載されています。

2019年から続く「日比谷音楽祭」は、今年さらに会場規模を拡大し、日比谷という街そのものをステージとして音楽体験を届けます。

無料で参加できる2日間のフェスは、初めて音楽祭に足を運ぶ方にも、毎年通うファンにも開かれた場となっています。

三菱商事都市開発「日比谷音楽祭2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「日比谷音楽祭2026」はいつ・どこで開催されますか？

A. 2026年5月30日（土）・31日（日）の2日間、10:30〜20:30頃の予定で開催されます。

会場は日比谷公園、東京ミッドタウン日比谷、東京国際フォーラム ホールAの3か所です。

Q. 参加に費用はかかりますか？

A. 入場は無料です。

コンサートもワークショップも費用なしで参加できます。

一部プログラムの詳細は公式サイトに掲載されます。

Q. 三菱商事都市開発はこの音楽祭に何年目の協賛ですか？

A. 2025年に続き、2026年が2年連続の協賛となります。

エンターテインメント領域への関与強化の一環として位置づけられています。

(C)日比谷音楽祭実行委員会

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