あごと肩で飼料袋を挟んで持ち上げる周紹芙さん。（４月１５日撮影、吉安＝新華社記者／周密）

【新華社南昌5月21日】中国江西省吉安市吉水県に住む周紹芙（しゅう・しょうふ）さんは、アヒルやガチョウ数万羽を大規模に飼育する農場を経営している。「飼育の達人」であるだけでなく、高い志を持ち数々の功績を打ち立てた人物として、地域の人々から広く尊敬を集めている。

1994年生まれの周さんは幼い頃、事故で両腕を失った。不屈の精神で障害者水泳チームに加入し、全国大会や省大会で13個のメダルを次々と獲得した。

あごで竹竿を挟み、農場でアヒルを追う周紹芙さん。（４月１５日撮影、吉安＝新華社記者／周密）

2017年に競技を引退した後は故郷へ戻り起業を決意、家禽飼育の合作社（協同組合）を設立した。数年後には足だけで餌やりや選別、アヒルの誘導、データ記録などを巧みにこなし、さらには口や肩を使って運搬や配送などの作業もできるようになった。現在は約50ヘクタールの農地を借り受け、年間8万〜15万羽のアヒルやガチョウを出荷し、年収30万元（1元＝約23円）以上を安定的に維持している。

自身の実力を証明すると、今度は同じように身体が不自由な人々に目を向けるようになった。合作社で障害者10数人を長期雇用し、地域の障害者支援・起業家協会と青年ボランティア協会に加入して、障害者や地元住民らに無償で飼育技術や電子商取引（EC）の経験を伝えている。

周さんは「平凡に甘んじてはいけない。自ら荒波に飛び込み、道を切り開き、懸命に頑張らなければならない」と語った。（記者/周密）

足でペンを持ち、帳簿を付ける周紹芙さん。（４月１５日撮影、吉安＝新華社記者／周密）

足でペンを持ち、帳簿を付ける周紹芙さん。（４月１５日撮影、吉安＝新華社記者／周密）

傘を差して田んぼの稲の状況を確認する周紹芙さん。（４月１５日撮影、吉安＝新華社記者／周密）

競泳チームのトレーニングに参加する周紹芙さん。（２０１７年撮影、吉安＝新華社記者／周密）

周紹芙さんが選手時代に獲得した賞状。（４月１５日撮影、吉安＝新華社記者／周密）