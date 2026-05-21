未就学児無料＋愛犬同伴無料、6月末まで！ ブリリアントヴィレッジ日光「グランピングリゾート ブリリアントヴィレッジ日光」

記事ポイント 6月限定で未就学児の宿泊・食事が完全無料（通常3,500円税込）、小学生は大人料金の半額が適用されます5月10日〜6月30日はペット同伴料（通常1頭3,300円税込）が無料で、1日2組限定の「ツインドーム」に大型ドッグラン付きで宿泊できます地元ブランド肉「霧降高原牛」「日光HIMITSU豚」を使った手ぶらBBQと、毎晩19時からのキャンプファイヤーが用意されています 6月限定で未就学児の宿泊・食事が完全無料（通常3,500円税込）、小学生は大人料金の半額が適用されます5月10日〜6月30日はペット同伴料（通常1頭3,300円税込）が無料で、1日2組限定の「ツインドーム」に大型ドッグラン付きで宿泊できます地元ブランド肉「霧降高原牛」「日光HIMITSU豚」を使った手ぶらBBQと、毎晩19時からのキャンプファイヤーが用意されています

世界遺産都市・日光の霧降高原に構えるグランピング施設が、GW明けから初夏にかけての家族旅行・愛犬旅を後押しする2つのキャンペーンプランを販売開始します。

物価高騰やゴールデンウィーク後の家計負担を背景に、子育て世代と愛犬家それぞれに向けた宿泊費の割引が用意されています。

ブリリアントヴィレッジ日光「グランピングリゾート ブリリアントヴィレッジ日光」





施設名：グランピングリゾート ブリリアントヴィレッジ日光所在地：栃木県日光市瀬尾2010客室：ドームテント全18棟アクセス：東京から車で約2時間／東武下今市駅よりタクシー約15分公式サイト：brilliant-village.com

グランピングリゾート ブリリアントヴィレッジ日光は、栃木県日光市・霧降高原の大自然に囲まれたドームテント型グランピング施設です。

全18棟のドームテントにはエアコンとウォーターサーバーが完備されており、夏の暑さや不安定な天候を問わず快適に滞在できる設備が整っています。

2026年5月〜6月にかけて、未就学児の宿泊・食事を完全無料にする「6月限定キッズ応援プラン」と、ペット同伴料を無料にする「期間限定ペット同伴無料キャンペーン」の2つが同時展開されています。

どちらも宿泊費の実質負担をダイレクトに軽減する内容です。

6月限定キッズ応援プラン





対象期間：2026年6月1日（月）〜6月30日（火）未就学児：宿泊・食事ともに完全無料（通常3,500円税込）小学生：大人料金（1名22,000円〜税込・2名利用時）の半額

未就学の子どもが同行する場合、宿泊費と食事代がすべて無料になります。

通常1名3,500円（税込）がかかる子ども料金が、2026年6月1日〜6月30日の1か月間にわたってゼロ円で提供されます。





ドームテントの室内にはエアコンとウォーターサーバーが設置されており、初夏の暑さの中でも快適に過ごせる空間が用意されています。

小さな子ども連れでも安心できる環境のもと、霧降高原の自然に包まれた宿泊が実現します。





小学生には、大人1名22,000円〜（税込、2名利用時）の半額が適用されます。

子どもの人数が多い家族でも費用を抑えながら、グランピングならではの自然体験が可能です。

期間限定ペット同伴無料キャンペーン





対象期間：2026年5月10日（日）〜6月30日（火）ペット同伴料：通常1頭3,300円（税込）→無料10kg未満：最大3頭まで無料（最大9,900円相当）10kg以上：最大2頭まで無料（最大6,600円相当）宿泊客室：1日2組限定「ツインドーム」指定

1日2組限定の「ツインドーム」を指定したこのキャンペーンでは、通常1頭につき3,300円（税込）かかるペット同伴料が全額免除されます。

体重10kg未満の犬は最大3頭まで無料（最大9,900円相当）、10kg以上の大型犬は最大2頭まで無料（最大6,600円相当）が適用されます。

施設には大型ドッグランが併設されており、愛犬をノーリードで自由に走らせることができます。

ツインドームは占有面積が広く設計された客室で、愛犬と一緒にゆとりある空間での滞在が可能です。





「ツインドーム」の室内と大型ドッグランの様子は公式YouTubeチャンネルの動画で確認できます。

愛犬家向けの滞在環境が映像で紹介されています。

手ぶらBBQと食材





全天候型の個別BBQスペースでは、地元ブランド肉「霧降高原牛」と「日光HIMITSU豚」を使ったバーベキューが提供されます。

食材・機材の準備から後片付けまでスタッフが担当するため、手ぶらで来場してそのまま本格BBQを楽しめます。

ナイトアクティビティと貸切風呂





キャンプファイヤーは毎晩19:00〜21:00に開催されます。

揺らめく炎を囲みながら焼きマシュマロを楽しめる夜のアクティビティで、霧降高原の星空の下での時間が用意されています。

貸切風呂は管理棟に併設されており、予約制・有料で1回50分1,650円（税込）です。

早朝からの利用にも対応しており、宿泊の前後でゆったりと入浴できます。

6月末まで未就学児料金無料・ペット同伴料無料という2つの割引が同時展開され、「霧降高原牛」「日光HIMITSU豚」の手ぶらBBQや毎晩のキャンプファイヤー、大型ドッグランを備えたグランピング体験が、物価高の時期でも費用を抑えて実現できます。

東京から車で約2時間という立地で、日光の世界遺産観光とも組み合わせやすい滞在環境が整っています。

ブリリアントヴィレッジ日光「グランピングリゾート ブリリアントヴィレッジ日光」の紹介でした。

よくある質問

Q. キッズ応援プランで未就学児と小学生それぞれの割引内容は何ですか？

A. 未就学児は宿泊・食事ともに完全無料（通常3,500円税込）で、小学生は大人料金（1名22,000円〜税込・2名利用時）の半額が適用されます。

対象期間は2026年6月1日〜6月30日です。

Q. ペット同伴無料キャンペーンは何頭まで対象になりますか？

A. 体重10kg未満の犬は最大3頭まで（最大9,900円相当）、10kg以上の犬は最大2頭まで（最大6,600円相当）同伴料が無料になります。

対象客室は1日2組限定の「ツインドーム」で、キャンペーン期間は2026年5月10日〜6月30日です。

Q. 貸切風呂の料金と利用できる時間帯は何ですか？

A. 貸切風呂は1回50分で1,650円（税込）、予約制での利用となります。

管理棟に併設されており、早朝からの利用が可能です。

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