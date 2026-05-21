◇MLB ドジャース4-0パドレス(日本時間21日、ペトコ・パーク)

打っては先頭打者本塁打、投げては5回無失点と二刀流でチームの勝利に貢献したドジャース・大谷翔平選手。試合後にはインタビューに応じ、二刀流出場に対する自身の考えを述べる一幕がありました。

4登板ぶりに二刀流として出場したことについて大谷選手は「今日みたいに投げてもよくて、打っても結果がよかったら、それ以降もやっぱり使ってもらえる機会っていうのは増えると思います」と率直に話します。そして「チームの状況を見て DHとして試したい選手、使いたい選手、休ませたい選手がいると思うので、そこは臨機応変にというか、『どちらでもいけますよ』っていうスタイルではいるので、そこはもう完全にチームに任せます」と起用に対する自らの姿勢も明かしました。

また大谷選手は約1か月ぶりの二刀流での出場となり、投打でプレーすることに特別な『楽しみ』を感じるかと聞かれると「投げるだけだからといって、テンションが下がることもないですし、トータル出るからといって必要以上にテンションが上がるっていうこともない。一つの仕事として、自分の役割として捉えてはいるので、一打席目はいい仕事できましたし、苦しいなりに5回も投げて、全体的にはよかったんじゃないかなと思ってます」と答えます。

最後に今季は休養を積極的に取っていることについて質問されると、「長いシーズンを乗り切るために、チームとしてもいろいろ考えながらやってくれているのかなとは思うので、その意見には賛同してますし、お互いが理解して納得して一試合一試合をこなせれば、いつ休んでも、いつ出ても納得していいパフォーマンスが出る可能性が高いんじゃないかなと思います」とチームが勝つための良案であることを示唆しました。