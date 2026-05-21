◇レスリング明治杯全日本選抜選手権第1日（2026年5月21日 東京・駒沢体育館）

24年パリ五輪男子フリースタイル57キロ級王者の樋口黎（30＝ミキハウス）が、1つ上の非五輪階級となる61キロ級で五輪以来の復帰を果たし、3試合に勝ってあす22日の決勝進出を決めた。1年10カ月ぶりの復帰は3試合中2試合で失点したが、「1、2試合目はちょっと微妙かなというところ。ただ3試合目の準決勝は、かなりいいパフォーマンスを出せた。80点くらいはあげられるかなと思う」と自己評価した。

57キロ級では過酷な減量を強いられ、過去に計量失敗も経験している樋口は、「いきなり57キロ級に落とすのは結構リスクがあると感じた」と、復帰戦の今回は61キロ級を選択。2、3月頃までは「（57キロ級との）どちらでもいけるように、なるべく絞っていた」というが、「米国へNCAAを見に行ったり、武者修行に行ったりして、向こうでハンバーガーを食べ過ぎちゃって（笑い）」と茶目っ気たっぷりに語った。

日体大同期で同じくパリ五輪王者の文田健一郎同様、今後は28年ロサンゼルス五輪での2連覇をターゲットにする意向。五輪選考会の幕開けとなる12月の全日本選手権は57キロ級に戻す考えで、「57キロ級に落とした時に出せるパフォーマンスを常に高めることを、これからの練習の中でもっと意識していきたい」と話した。