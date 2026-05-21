農家の担い手不足が深刻化する中、楽しくもうかるコメづくりを目指し、日々奮闘する元商社マンが横手市にいます。



仮想空間での海外のバイヤーとの商談や‟超省力化”を目指した稲作など、新たな取り組みに挑戦し続ける姿を追いました。

■仮想空間を舞台に販路拡大を

横手市の農業法人 みずほライスの代表を務める熊谷賢さん。



7年前、商社の営業マンを辞め、父親から経営を受け継ぎました。





■限られた時間と資金と人数…取り入れた新たな手法

約70ヘクタールの田んぼであきたこまちなど4品種のコメをつくっています。この日は田起こし作業に精を出していました。熊谷賢さん「一番大事な時期ですよ。とにかく今年、おコメをしっかりととるためには準備が必要なんで、抜けや漏れがないように計画を立ててやってくのが重要だと思ってます」農作業とともに力を入れていることがあります。インターネット上の仮想空間を舞台にした販路の拡大です。海外のバイヤーを相手に商品を売り込みます。いわゆる‟令和の米騒動”で価格が急騰した日本のコメ。しかし一転、今は在庫がだぶついているとみられ、価格は下落傾向にあります。一方、海外では和食人気から、コメの需要は年々高まっています。仮想空間での商談だけでなく、商社マン時代に培ったスキルやノウハウを今も大切にしています。熊谷賢さん「輸出をしているお客さんのところできるだけ会いに行って僕が作っているよという話を、顔が見える生産者として話をして」「どういうのがほしいの？っていうのを聞いて、できるだけそこはそういう形で商品つくって、出していくと」コミュニケーションを大切にしている熊谷さん。新入社員とも一緒に汗を流します。熊谷賢さん「けがしないように頑張りすぎないように秋（まで）はマラソンみたいなもんだからゆっくりやるんです、夏、秋ってあるからね。頑張ってください」新入社員「頑張ります」新入社員「（苗を）植えるやつと稲刈りして、あと乾燥して脱穀するくらいしか知らないです。こういうのあるのは全く知らなかったです」

88もの手間がかかるといわれるコメ作り。



農繁期に入ると、田んぼの隅々を回る日が続きます。



熊谷賢さん

「（圃場の整備は）何十万、何百万って下手するとお金かかっちゃうんで、このくらいだと数千円ぐらいで済むんで」



時間も資金も限られた中でやりくりしなければなりません。



熊谷賢さん

「本当はこいつがね、ちゃんと効いていればこれでこう流れる、止める、っていう感じですけどもこれがちゃんと効いていればこの作業はいらないんですけど効かないんで」



排水管の整備も大切な仕事のひとつです。



熊谷賢さん

「これで、壊れた暗渠があっても水がちゃんと止められると。」



県内で農業を主な仕事にしている人は2万3,000人余り。



この5年で1万人近く減少しました。



熊谷さんが買い取ったり、作付けを委託されたりする田んぼは年々増加しています。



担い手が不足する中、親戚や家族総出であたる農家も少なくない田植え。



限られた人数でより効率的にコメを作ることはできないものか。



熊谷さんは今年、新たな手法を取り入れました。



ひも状の素材で種もみを均等に包んだシーダーテープです。



水を張っていない田んぼに直接敷いていきます。



県内では導入事例が少ないというシーダーテープによるコメ作り。



この日は、メーカーも視察に訪れました。作業はほぼ1人で済ませることができます。



専用のトラクターの購入費用を含めても、導入にかかるコストは一般的な稲作の10分の1程度に抑えることができるといいます。



目標にしている収穫量は一般的な稲作よりも1割程度少ない10アールあたり500キロ。



収穫量は減っても苗づくりや田植えといった大きな手間のかかる作業を省くことができます。



普及させることができれば、引き取る人がいない耕作放棄地を減らすことができると期待を寄せています。



熊谷賢さん

「僕らが未来のためにやっていかなきゃいけないのは、楽しくて楽できる農業を試していろんな選択肢がある状態をつくる」「みんなが農業やりたくて仕方がない、農業楽しくてもうかるよねっていうような世界観っていうのが、できてきたら楽しいですよね。はい、うれしいですね」



県内の農地の3割余りは10年後の担い手が決まっていません。



先人たちが守ってきた農地を次の世代につないでいくために。



熊谷さんはこれからも、新たな種を撒き続けます。



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熊谷さんは今年、去年より30トン近く多い、380トンの収穫を見込んでいます。



※5月21日午後6時15分のABS news every.でお伝えします