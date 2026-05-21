◆女子プロゴルフツアー ブリヂストンレディス 第１日（２１日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝６７３２ヤード、パー７２）

第１ラウンドが行われ、ツアー２勝の菅楓華（ニトリ）、昨季年間女王の佐久間朱莉（大東建託）、１９歳ルーキーの藤本愛菜（ヤマエグループＨＤ）が４アンダーの６８をマークし、首位発進を決めた。

１打差の４位には、河本結（リコー）、菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）、吉田鈴（大東建託）、荒木優奈（Ｓｋｙ）、佐藤心結（みゆ、ニトリ）、入谷響（加賀電子）ら８人が並んだ。

鶴岡果恋（明治安田）、山城奈々（イチケン）、ルーキーの鳴川愛里（フリー）ら９人が２アンダーの１３位に続いた。

前週優勝の桑木志帆（大和ハウス工業）、日米ツアー通算１０勝の古江彩佳（富士通）はともに１アンダーの２１位。国内ツアー１２勝の小祝さくら（ニトリ）は４オーバーの９４位、今季国内ツアー初出場の馬場咲希（サントリー）は６オーバーの１１２位と出遅れた。

この日は強い雨と風に見舞われ、ギャラリーの入場者数は今季ツアー最少となる７９４人だった。