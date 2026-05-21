元近鉄、オリックス、ヤクルトの坂口智隆氏（41）が18日に放送されたBS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（月曜後9・00）にゲスト出演。3年間に渡って「期待している選手」に挙げ続けているヤクルト時代の後輩に愛情たっぷりのゲキを飛ばした。

この日は、ヤクルトでかつて監督と選手という間柄だった真中満氏（55）と坂口氏、上田剛史氏（37）の3人が集結。真中氏とお笑いコンビ「TIM」のレッド吉田（60）が番組MCを務め、坂口氏と上田氏をゲストに迎えた。

レッドが「ヤクルト勢がそろいました！」と口にすると、「そろいました！」とうれしそうな真中氏。「開幕…してますけども…。どうですか？今季のヤクルトは、坂口さん」と振られた。

だが、実は今回の番組収録は開幕前。ヤクルトが評論家や世間から軒並み最下位予想されていた時期だった。

坂口氏は「頑張って！っていう。頑張れ！」と苦笑い。レッドから「精神論…」と指摘された。

大黒柱の村上宗隆内野手（26＝ホワイトソックス）が抜け、大きな戦力ダウンとなった今季のヤクルト。

レッドが「でも池山監督…なんとかしてくれるんじゃないかと思うんですけど、どうなんですかね？」と指摘すると、坂口氏は「マジで頑張れ！！！」と再び“精神論”で苦笑いを浮かべた。

それでも「ほんとチャンスしかないチームじゃないですか、若い選手にとっては。自分の仕事場を獲れるチャンスしかないんで。選手はもうチームのこと考えるんじゃなくて、まず自分のプロ野球選手としての価値を高めるチャンスなんで。そこに徹してほしいかなと思います」と真摯に語りかけた。

真中氏が「期待する選手がいれば？」と聞くと、坂口氏は「赤羽選手です」と赤羽由紘内野手（25）の名前を即答。真中氏が「もう3年ぐらいずっと言ってますね」と笑顔で指摘すると、坂口氏はうなずき、真中氏も「俺もその答えを待ってた」と喜んだ。

「気付けよ、と。そろそろ頼むよ、と。3年も言い続けてるんで。頼む！と。周りからも（赤羽は）ホンマにエエんか？っていう声もチラホラ聞こえてくるから“頼みます！”っていう思いも込めてずっと言ってます」と打撃同様、軸のブレない坂口氏。

それでも「今年ダメだったら来年変えますから」と期待し続けている赤羽に“最後通牒”を突き付け、飛躍を期待した。

これには上田氏が「今年、赤羽選手ダメだったら僕と『プロ野球ニュース』代わってもらう。見る目ないってことなんで」としたが、「おい、やめろよ！」と慌てる坂口氏だった。