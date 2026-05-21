飼い主の妊娠に気づいた猫。振り返って気づいた、ある行動の変化とは？【著者インタビュー】
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思えば、やたらと保護猫を受け入れる人生だった。ライブドア公式ブログ「猫の手貸して」著者・ぴなぱさん（@pinapapinapa）は、3人の娘と夫の5人暮らし。昔から動物が好きで、保護団体などは通さず4匹の保護猫と暮らしてきた。どうやら、猫のしもべ（飼い主）になりそうな人間の調査や発掘をしているという秘密組織・ねこねこネットワーク（NNN）から「優良物件」としてロックオンされているようで――？
■妊娠した人間に対し、猫は気を遣う？
──「ねこねこネットワーク」という言葉を知ったのはいつだったのでしょうか？
ぴなぱさん（以下、ぴなぱ）：改めて考えてみると、茶トラを含めて3匹目のミケをもらう前に、あちこちから「あそこに猫いるんだけどどう？」という話が来ていたんです。「何か猫に関する話がやけに来るようになったな」と思っている時に、インターネットでねこねこネットワークという言葉を知りました。
──大学を卒業するタイミングで、後に結婚することになる彼と同棲されていたとのことですが、猫たちが住み続けていたアパートから新居に引っ越したときの様子を教えてください。
ぴなぱ：最初からくつろいでましたね（笑）。隠れることも特になかったように思います。それこそ、引っ越しは私の卒業後だったんですが、あまり家にいられなかった在学中に比べて家にいられる時間が増えたので、猫たちにとってはむしろ落ち着ける環境だったのかもしれません。
──1年の同棲を経て、ご結婚。その数ヶ月後に、妊娠されたそうですね。妊娠していると猫も人間を気遣ってくれると耳にしました。妊娠していたころ、猫たちの様子に変化はありましたか？
ぴなぱ：普段は私のお腹の上を走り回ることがあったんですが、妊娠してから猫がお腹に乗ってくることはありませんでした。「猫は妊娠した飼い主のお腹を踏みつけなくなるんだな」と思った記憶がありますね。猫には匂いなどで人間の妊娠が分かるのかもしれないですね。当時はどこか遠巻きにされていたのを覚えています。
取材・文＝押入れの人