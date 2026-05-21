「紫陽花ブルーミング」は、屋内で天候に左右されずにアジサイを楽しめるのがポイント。パブリックスペース「TAMARIBA」の空間を、茨城県を代表する花の聖地「いばらきフラワーパーク」が演出しています。

棚やテーブルが色鮮やかなアジサイで埋め尽くされ、一歩足を踏み入れるとそこはまるで庭園のよう♪ 満開のアジサイの写真を撮ったり、くつろいだりして楽しみましょう。



「紫陽花ブルーミング」限定の、アジサイをモチーフにした2種類のメニューが登場！

「紫陽花クリームソーダ」900円は、青から紫へのグラデーションが美しく、どこか懐かしさもあるドリンク。「紫陽花ミニパフェ」1000円は、繊細な「あんフラワー」でアジサイを表現した、写真に収めたくなる一品です。どちらもかわいすぎて、食べるのがもったいない…！

■紫陽花クリームソーダ・紫陽花ミニパフェ

時間：15〜21時



9〜21時には、水面に浮かぶ色とりどりのアジサイ型キャンドルを、ポイを使ってすくうアクティビティを実施。すくったキャンドルは、旅の思い出として持ち帰ることができます！ 1回700円、ぜひチャレンジしてみてくださいね！

■紫陽花のキャンドルすくい

時間：9〜21時



いばらきフラワーパークのアジサイ

「TAMARIBA」の空間演出を監修した「いばらきフラワーパーク」では、「BEB5土浦」とのコラボレーション企画「雫にきらめく、紫陽花の季節」を6月1日（月）〜29日（月）に開催。

アジサイ以外の花も楽しめる！

園内には、さまざまな色のアジサイに彩られた装飾が登場！ ほかにも、アジサイに包まれながら味わう旬のグルメや、ここでしか体験できないアクティビティなど、美しい色彩が織りなすぜいたくなひとときを過ごせます。

朝から晩までアジサイ尽くしの新しいお花見スタイル。ぜひ「BEB5土浦」を訪れて楽しんでみてくださいね！

■BEB5土浦（ベブ）by 星野リゾート 「紫陽花ブルーミング」

住所：茨城県土浦市有明町1-30プレイアトレ土浦3F

TEL：050-3134-8098（星野リゾート予約センター）

期間：2026年6月1日（月）から7月14日（火）

料金：体験により異なる

宿泊は別途、1泊6600円〜※2名1室利用時1名あたり、税サ込

アクセス：JR土浦駅・改札徒歩10秒

対象：宿泊者限定

予約：不要

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。