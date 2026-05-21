【BANDAI SPIRITS：2026年6月発売スケジュール】 5月21日 公開

「HG 1/144 ガンダムサンドロック改 EW」6月6日発売予定

BANDAI SPIRITSは、2026年6月に発売するプラモデル商品のスケジュールを公開した。

本スケジュールによると、「新機動戦記ガンダムW Endless Waltz」のガンプラ「HG 1/144 ガンダムサンドロック改 EW」は6月6日、「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」のガンプラ「HG 1/144 ハンブラビ(GQ)」は6月26日の発売を予定している。

また美少女プラモデル「30MS」より「30MS SIS-J00 メルンジャ[カラーA]」は6月20日、「機動警察パトレイバー EZY」のプラモデル「RG 1/48 AV-98Plus (イングラム・プラス)」は6月6日、「装甲騎兵ボトムズ」のプラモデル「HG ブルーティッシュドッグ」は6月6日、「ヤマトよ永遠に REBEL3199」のプラモデル「1/1000 アリゾナ級宇宙戦艦アリゾナ」は6月26日、「ぼっち・ざ・ろっく」のプラモデル「30MP 伊地知虹夏」は6月26日に発売予定となる。

「HG 1/144 ハンブラビ(GQ)」6月26日発売予定

「30MS SIS-J00 メルンジャ[カラーA]」6月20日発売予定

「RG 1/48 AV-98Plus (イングラム・プラス)」6月6日発売予定

「HG ブルーティッシュドッグ」6月6日発売予定

「1/1000 アリゾナ級宇宙戦艦アリゾナ」6月26日発売予定

「30MP 伊地知虹夏」6月26日発売予定

(C)創通・サンライズ

(C)BANDAI SPIRITS 2021

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