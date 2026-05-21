本田圭佑氏

NHKは21日、日本時間の6月12日より開幕するサッカー国際大会「FIFAワールドカップ 2026」の日本戦(地上波)全試合の中継解説を本田圭佑氏が務めると発表した。本田氏の解説は4年ぶり。

1次リーグ日本戦 NHK中継予定 ※すべて日本時間 6月15日(月) 総合 午前5時～「日本vsオランダ」 6月21日(日) BS 午後1時～「日本vsチュニジア」 6月26日(金) 総合 午前8時～「日本vsスウェーデン」

本田氏のほかにも、解説やデイリーハイライトで、福西崇史氏、森岡隆三氏、柿谷陽一朗氏、播戸竜二氏、井原正巳氏、林陵平氏が出演する予定。

なおNHKでは、ワールドカップ 1次リーグ計19試合と決勝トーナメント計15試合を生中継することが決まっている。またNHK ONEでも同時・見逃し配信を実施。BSP4Kでは、全104試合を生中継と録画で放送する予定。

本田さんコメント

戻ってきました。4年振りの解説になります。もうやらないと決めていたんですが、ワールドカップが近づくにつれて徐々に考えが変わっていく中で、もう一度だけやってみたいという気持ちになり、再びこうして、やらせて頂くことになりました。

ワールドカップ期間中、宜しくお願いします！