縦と横に並んだ文字をヒントに、空欄を埋めて3つの単語を完成させるクロスワードパズルです。事務作業で使うものや、キッチンで活躍する道具などが隠れています。

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語彙力とひらめきが試される「クロスワードパズル」の時間です！

一見バラバラに見える文字も、正しいひらがなを入れればスッキリつながります。今回は3つの言葉を完成させる問題。あなたのひらめき力で、全ての空欄を埋めてみてください。脳をフル回転させて挑戦しましょう！

問題：□に入るひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

・と □ ぐ（縦の言葉）
・い □ か □（横の言葉）
・い □ く（縦の言葉）

ヒント：横の言葉は、書類のやり取りや本人確認などで使われる「事務や生活の道具」のひとつです。

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正解：「ん」

正解は「ん」でした。

▼解説
空欄に「ん」を入れると、以下の3つの言葉が完成します。

・とんぐ（トング）
・いんかん（印鑑）
・いんく（インク）

今回のカギは、横の「いんかん」という言葉でした。これに気づければ、キッチンで食材を掴む「とんぐ」や、万年筆やスタンプに使う「いんく」もスムーズに導き出せたはずです。身近な道具ばかりですが、パズルになると意外な発見がありますね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)