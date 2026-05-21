【クロスワードパズルクイズ】1分ですっきり！ □に入るひらがなは？ 「事務や生活の道具」がヒント
語彙力とひらめきが試される「クロスワードパズル」の時間です！
一見バラバラに見える文字も、正しいひらがなを入れればスッキリつながります。今回は3つの言葉を完成させる問題。あなたのひらめき力で、全ての空欄を埋めてみてください。脳をフル回転させて挑戦しましょう！
・と □ ぐ（縦の言葉）
・い □ か □（横の言葉）
・い □ く（縦の言葉）
ヒント：横の言葉は、書類のやり取りや本人確認などで使われる「事務や生活の道具」のひとつです。
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▼解説
空欄に「ん」を入れると、以下の3つの言葉が完成します。
・とんぐ（トング）
・いんかん（印鑑）
・いんく（インク）
今回のカギは、横の「いんかん」という言葉でした。これに気づければ、キッチンで食材を掴む「とんぐ」や、万年筆やスタンプに使う「いんく」もスムーズに導き出せたはずです。身近な道具ばかりですが、パズルになると意外な発見がありますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
一見バラバラに見える文字も、正しいひらがなを入れればスッキリつながります。今回は3つの言葉を完成させる問題。あなたのひらめき力で、全ての空欄を埋めてみてください。脳をフル回転させて挑戦しましょう！
問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
・と □ ぐ（縦の言葉）
・い □ か □（横の言葉）
・い □ く（縦の言葉）
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正解：「ん」正解は「ん」でした。
▼解説
空欄に「ん」を入れると、以下の3つの言葉が完成します。
・とんぐ（トング）
・いんかん（印鑑）
・いんく（インク）
今回のカギは、横の「いんかん」という言葉でした。これに気づければ、キッチンで食材を掴む「とんぐ」や、万年筆やスタンプに使う「いんく」もスムーズに導き出せたはずです。身近な道具ばかりですが、パズルになると意外な発見がありますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)