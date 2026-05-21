ロッテのロングセラー商品、「雪見だいふく」。その愛らしいフォルムと、おもちとアイスが織りなす唯一無二の食感は、世代を超えて多くの人を虜にしています。今、公式X（@yukimi_lotte）が投稿した「ある製造工程の動画」が、5.8万件もの「いいね」を集め、大きな反響を呼んでいるのをご存知でしょうか？



【動画】「雪見だいふく」のピョコピョコ行進がたまらない

ずっと見ていられる「ぷにぷに」の行進

話題となっているのは、工場で次々と雪見だいふくが運ばれていく様子を映した動画です。ベルトコンベアの上を、真っ白で柔らかな雪見だいふくたちが、一定のリズムでピョコピョコと小さく跳ねながら流れていく光景に、「何だこの見守ってあげたくなる光景は！！」 「幸せが、生み出されていく…」など、SNSでは感動の声が続出。



特に注目したいのは、お粉をまとう前の「ツヤツヤ」とした質感。普段私たちが目にする姿とは一味違う、なめらかで光沢のあるおもちの肌は、まるで「雪見だいふくの赤ちゃん」のよう。製造ラインでしか拝めない、貴重な姿です。リプライ欄には「ベルトコンベアの前に口を開けて待機したい」「そのラインを俺の家まで繋げてくれ」といった願望まで飛び出し、多くのユーザーを癒やしています。



公式が教える禁断のアレンジ「雪見ドーナツ」

もし手元に「ミニ雪見だいふく」があるなら、ぜひ試してほしいのがドーナツとの合体です。作り方は驚くほど簡単。市販のドーナツの穴にミニ雪見だいふくをちょこんと乗せればOKです。電子レンジ（600W）で約20秒温めるのもおすすめなんだそう。熱々のドーナツと、とろけ始めたおもち＆冷たいアイスのコントラストは、まさに「背徳の味」といえる贅沢さです。



夢が広がる「春限定」のデザイン

また、公式が「もしも春限定の雪見だいふくがあったら…」と投稿した妄想デザインも話題に。実際には販売されていない架空のパッケージですが、春らしい色合いに「あったら花見で食べたい」「桜もち風雪見だいふくあったら食べたい」など、製品化を熱望する声が殺到しました。