落とし物についてです。



去年1年間に県内の警察に届けられた落とし物は14万2,000点余りで、過去5年で最も多くなりました。



内訳は運転免許証やキャッシュカードなどのカード類が3万点余りで最も多く、全体の約20パーセントを占めています。



拾われた現金は合計でなんと1億円近くにのぼります。



去年、持ち主の元に戻ったのは約6,200万円で、拾った人に渡ったのは1,900万円ほど、引き取られなかった1,700万円余りが県の収入になりました。





誰にでも起こりうる忘れ物。その実情を取材しました。去年、約4万件の落とし物が届けられた秋田市の秋田中央警察署です。秋田中央警察署会計官 佐藤誠さん「ではこちらが拾得物の保管室になります。どうぞ」秋田駅や秋田空港を管轄している秋田中央警察署。利用者が忘れたものが少なくありません。東京土産として有名なお菓子。秋田駅に到着した新幹線の車内で拾われました。落とし物の保管期限は原則3か月。冷蔵での保管が必要な食べ物やコメなども届けられています。佐藤さん「廃棄が近いもの、例えば生ものとかそういったものも多くはないですが届けられます。そういった場合はそのまま保管というのがなかなか難しいので賞味期限とか過ぎましたら廃棄させていただいています」秋田市のホテルで見つかったトレーニンググッズです。本人からの問い合わせがなかったため、ホテルが警察に届けたということです。秋田中央警察署には平均すると1日に110件の落とし物が届けられています。最も多いのが運転免許証やキャッシュカードなどのカード類で、去年は約9,000件の届け出がありました。カード類の次に多く届けられるのがティッシュペーパーなどの生活用品です。スーパーなどで購入したあと、つい持ち帰るのを忘れてしまったというケースが多いということです。ペットなどの生き物を一時的に保護する部屋もあります。いつでも対応できるよう、ペットフードなどが常備されています。飼い主が現れない場合、保護施設や動物園などに譲渡されることもあるといいます。持ち主が見つかる落とし物は4割程度。警察は「落とし物をしたときは早めに遺失届を出してほしい」と呼びかけています。佐藤さん「警察署に来て、あるいは交番に来て手続するという方法がありますけど、その他に電話でも手続きができます」「最近ではオンラインで手続きも可能となっております。オンラインの場合には『秋田県警察 落とし物』と検索していただければ上の方に出てきますのでそちらの方を見て対応していただければなと思います」※5月21日午後6時15分のABS news every.でお伝えします