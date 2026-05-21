「うちはもう外食は月1回に減らした」世帯年収450万円・41歳男性が“物価高”を実感した同僚のひと言
終わりの見えない物価高。食品やガソリン、推しのコンサート代などいろいろなものが値上がりする中、「特にこれはしんどい」と感じるポイントは人それぞれです。All About編集部が実施したアンケートには、実にさまざまな声が寄せられました。
今回はその中から、北海道に住む41歳男性の「物価高で一番苦しいと感じること」を紹介します。
・居住地：北海道
・年齢：41歳
・家族構成：既婚（子あり）
・世帯人数：3人
・雇用形態：パート・アルバイト
・職業：接客業
・世帯年収：約450万円
・貯蓄：約200万円
男性が物価高で一番苦しいと感じることは「食費」だそう。
「特に肉類や乳製品が高く、以前は週に1回買っていた牛肉は300gで700円前後だったが、今は1000円近くするので、ほとんど買わなくなりました。お菓子やヨーグルトも値上がりが続き、子どもの好きな商品は量を減らしたり、安いPB（プライベートブランド）商品に切り替えたりしています。全体的に以前と同じものを同じ量だけ買うことが難しくなり、毎月の食費がじわじわ上がっているのを実感。スーパーでいつも買っていた卵が、気付けば、1パック200円を超えていて驚きました。以前は100円台で買えていたので、倍近くになった感覚です」
男性は同僚と話している時に「『うちはもう外食は月1回に減らした』と聞き、わが家と同じように我慢していることに気付き、物価高の影響が本当に広がっているんだと実感しました。家計簿を見返すたびに、以前より余裕がなくなっているのが分かり、正直落ち込むこともあります」といいます。
「まとめ買いをやめて、必要なものだけを買うようにしています。特売日に買い過ぎると、結局使い切れず無駄になるので、冷蔵庫の中身を見てから買い物に行くようにしています。また、外食を減らし、作り置きを増やして食費を抑えています。電気代の対策としては、エアコンの温度設定を見直し、使わない部屋の電気はこまめに消すようにしています」
知恵を絞って物価高から家計を守っている男性ですが、将来についてはどのように考えているのでしょうか。
「このまま物価高が続くと、貯蓄が思うように増えず、老後資金が不安です。子どもの教育費もこれから本格的にかかるので、家計に余裕がなくなるのではと心配しています」
今後の生活に不安を抱えていることがうかがえます。
最後に、この苦しい状況を打破するために何が必要だと思うか、国や社会に求めることや、自分自身が現状を変えるために検討していることを聞きました。
「5年後、10年後には少しでも収入を増やし、生活にゆとりを持てるようになりたいという希望もあります。健康で働き続けられる環境を整え、無理のない範囲で貯蓄を続けたいと思っています」
＜調査概要＞
物価高で一番苦しいと感じることに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年4月6日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：76人、女性：173人、回答しない：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
今回はその中から、北海道に住む41歳男性の「物価高で一番苦しいと感じること」を紹介します。
毎月の食費がじわじわ上がっているのを実感【回答者プロフィール】
・居住地：北海道
・年齢：41歳
・家族構成：既婚（子あり）
・世帯人数：3人
・雇用形態：パート・アルバイト
・職業：接客業
・世帯年収：約450万円
・貯蓄：約200万円
「特に肉類や乳製品が高く、以前は週に1回買っていた牛肉は300gで700円前後だったが、今は1000円近くするので、ほとんど買わなくなりました。お菓子やヨーグルトも値上がりが続き、子どもの好きな商品は量を減らしたり、安いPB（プライベートブランド）商品に切り替えたりしています。全体的に以前と同じものを同じ量だけ買うことが難しくなり、毎月の食費がじわじわ上がっているのを実感。スーパーでいつも買っていた卵が、気付けば、1パック200円を超えていて驚きました。以前は100円台で買えていたので、倍近くになった感覚です」
男性は同僚と話している時に「『うちはもう外食は月1回に減らした』と聞き、わが家と同じように我慢していることに気付き、物価高の影響が本当に広がっているんだと実感しました。家計簿を見返すたびに、以前より余裕がなくなっているのが分かり、正直落ち込むこともあります」といいます。
「貯蓄が思うように増えず、老後資金が不安です」そんな中、男性はどのように家計を管理しているのでしょうか。生活のやりくりのポイントを聞きました。
「まとめ買いをやめて、必要なものだけを買うようにしています。特売日に買い過ぎると、結局使い切れず無駄になるので、冷蔵庫の中身を見てから買い物に行くようにしています。また、外食を減らし、作り置きを増やして食費を抑えています。電気代の対策としては、エアコンの温度設定を見直し、使わない部屋の電気はこまめに消すようにしています」
知恵を絞って物価高から家計を守っている男性ですが、将来についてはどのように考えているのでしょうか。
「このまま物価高が続くと、貯蓄が思うように増えず、老後資金が不安です。子どもの教育費もこれから本格的にかかるので、家計に余裕がなくなるのではと心配しています」
今後の生活に不安を抱えていることがうかがえます。
最後に、この苦しい状況を打破するために何が必要だと思うか、国や社会に求めることや、自分自身が現状を変えるために検討していることを聞きました。
「5年後、10年後には少しでも収入を増やし、生活にゆとりを持てるようになりたいという希望もあります。健康で働き続けられる環境を整え、無理のない範囲で貯蓄を続けたいと思っています」
＜調査概要＞
物価高で一番苦しいと感じることに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年4月6日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：76人、女性：173人、回答しない：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)