岡山大学と富山大学の研究チームは、脳内のサポート役である「グリア細胞」を記憶に関わる「神経細胞」へ直接作り変える遺伝子治療のアプローチを、血管性認知症のモデルマウスで実証しました。

【図解】ANS投与による海馬領域での新たな神経細胞の生成

神経への分化を促す3種の転写因子をグリア細胞に導入することで、記憶を司る「海馬」の炎症を抑制し、重篤な構造的ダメージを防ぐことに成功しました。

海馬での新たな神経細胞の生成と認知機能の改善傾向も確認され、これまで根本的な治療が困難とされてきた血管性認知症に対する画期的な再生医療として注目されています。

根本治療のなかった血管性認知症

血管性認知症は、脳梗塞や脳出血などの脳血管障害によって引き起こされる認知機能障害であり、認知症の原因として世界で2番目に多いとされています。

加齢や高血圧、糖尿病などの合併症に伴って脳の血流が低下すると、神経細胞が正常に働くために必要なエネルギーや栄養素が不足し、脳組織に深刻なダメージを与えます。

これまで、血管性認知症によって失われた神経細胞を根本的に回復させる治療法は確立されておらず、世界中で大きな健康課題となっていました。

こうした状況のなか、脳内に元々存在する細胞から新しい神経細胞を直接生み出すダイレクトリプログラミングというアプローチが、血管性認知症の改善につながる新たな治療の可能性として注目されています。

3種の転写因子でグリア細胞を神経細胞へ

この研究では、脳の微小な梗塞を再現した血管性認知症のモデルマウスを用い、脳内のサポート役であるアストロサイト（グリア細胞）を神経細胞へ直接作り変える遺伝子治療の効果を検証しました。

具体的には、神経への分化を促す3種類の転写因子（Ascl1、NeuroD1、Sox2：略記 ANS）を届けるウイルスベクター（細胞内に目的の遺伝子を運ぶための「運び屋（ベクター）」としてウイルスを利用する技術）をマウスに投与しました。

その結果、ANS を導入したグループでは、記憶に関わる脳の「海馬」における炎症反応が顕著に抑えられました。

また、別の治療群と比較して、ANS 導入群では記憶形成に不可欠な海馬の「CA1」と呼ばれる領域が維持され、深刻な構造的ダメージを防ぐことが確認されました。

さらに、この CA1 領域において、アストロサイトから新たに作られたと思われる神経系細胞が確認され、認知機能の改善傾向も見られました。

これにより、ANS を用いた遺伝子治療が神経の再生と脳の保護に有効であることが示されました。

脳のダメージを直接修復する全く新しい治療の可能性

本研究成果は、これまで根本的な治療が困難であった血管性認知症に対し、脳内の細胞を直接神経細胞へ作り変えるダイレクトリプログラミングという画期的なアプローチの有効性を示したものです。

今後、微小な脳血管障害や血管性の認知機能障害に対する革新的な神経再生治療として、新薬開発等への応用が期待されます。

研究チームの福井裕介助教（岡山大学）は次のように述べています。

「失われた脳の機能を回復させる根本的な治療法は、長年の大きな課題でした。本研究は、脳内のグリア細胞を神経細胞へと直接生まれ変わらせることで、脳のダメージを防ぐ新しい治療法を実証したものです。

この成果が、再生医療や認知症の新薬開発につながる大きな足がかりになってほしいと思っています。今後もメカニズムの解明を進め、新しい治療につなげられるように研究に邁進いたします」

論文情報

この研究成果は 2026 年 4 月 16 日、国際脳循環代謝学会の学会誌「Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism」に Research Article として掲載。