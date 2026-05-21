プロ野球は毎年恒例のマイナビオールスターゲーム2026の開催概要を発表。ファン投票が21日からスタートしました。

今年は第1戦は7月28日に東京ドーム、第2戦は7月29日に富山市民球場で行われ、チームの指揮を執るのは昨年度リーグ優勝チームの監督で、パ・リーグはソフトバンクの小久保裕紀監督、セ・リーグは阪神の藤川球児監督が務めます。

現在メジャーで大活躍し、メジャーのオールスターゲームに出場する選手らも過去にはプロ野球のファン投票で選出されていました。

例えば、現在ドジャースで活躍する大谷翔平選手は日本ハム時代の2013年に球宴初選出。パ・リーグの先発では田中将大投手が選ばれていました。大谷選手が選ばれたのはなんと外野手部門。糸井嘉男さん、中田翔さんに次ぐ第3位の28万4737票で選出となりました。第2戦で「1番・ライト」でスタメン出場していました。

同じくドジャースの山本由伸投手の初選出は2018年、ファン投票ではなく監督選抜で選ばれました。ファン投票は2019年に登場。しかし先発部門の1位は当時ソフトバンクで現メッツの千賀滉大投手が獲得していました。約5万票差をつけられ山本投手は21万2451票の2位となっていました。この年も監督選抜により球宴には出場しています。

そして現在メジャー2位の17本塁打を放つホワイトソックスの村上宗隆選手はプロ2年目の2019年にファン投票で初選出。37万6036票を集めました。その年は他にも鈴木誠也選手、岡本和真選手、坂本勇人選手、山田哲人選手、大瀬良大地投手らが選出されていました。村上選手はその年のホームランダービーにも出場し、当時オリックス現レッドソックスの吉田正尚選手と対戦。5-4で敗れていました。吉田選手は決勝まで勝ち上がりましたが鈴木誠也選手に敗れていました。