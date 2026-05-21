元放送作家の鈴木おさむ氏が、「ふきハラ」こと「不機嫌ハラスメント」について持論を展開した。

２１日に「不機嫌について」の書き出しで、長文をＳＮＳ投稿。「僕は不機嫌をわかりやすく表現するのが苦手」と前置きした上で、「不機嫌な時に、不機嫌な態度をみんなの前で取るというのは、僕はパフォーマンスなのではないかと思っています」と考え方を示した。

「不機嫌こそがまさに一番のハラスメント。『ふきハラ』という言葉がありますが、僕は職場において一番厄介なハラスメントは、不機嫌なんじゃないかと思います」と主張。「特に上司の不機嫌は強い。たったひとりの機嫌で、会議室の空気も、チームの温度も変わってしまう」と指摘した。

鈴木氏の投稿に対して、フォロワーからは賛否両論含めて多くの反響。「不機嫌って『言葉にしない圧力』なんですよね」「心から賛同」「職場の上司がまさにそれでして…」「エンターキー強く叩く人、この傾向ない？」などと同意が見られた。一方で、「誰でも不機嫌な日はあるんだ。３６５日毎日ニコニコしてる方がおかしい」「上司も人間なんで、喜怒哀楽は表現してしまいますよね」という声もあがった。