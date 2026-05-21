◆女子プロゴルフツアー ブリヂストンレディス 第１日（２１日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝６７３２ヤード、パー７２）

第１ラウンドが行われ、大会２連覇を狙う昨季年間女王の佐久間朱莉（大東建託）が４バーディー、ボギーなしで４アンダーの６８をマークし、菅楓華（ニトリ）、藤本愛菜（ヤマエグループＨＤ）と並ぶ首位発進を決めた。

前半にバーディーを量産した。１３番は残り９０ヤードから５０度ウェッジで２メートルに寄せ、１５番は５メートル、１６番は４メートル、１８番は５目０トルをねじ込んだ。強い雨と風に見舞われた後半は７番パー４でティーショットを木の裏に打ち込んだが、残り３５ヤードの３打目を２メートルに寄せてパーを拾った。

佐久間は「月曜日からどんどん（グリーンが）遅くなってるイメージがあり、後半は（パットが）なかなか打てないショートのミスが多かったけど、しっかり打てた時は入ってくれたのでラインは合っている。後半はなかなかチャンスが少なくて、風もいきなり逆に吹いたりとかで難しかったけど、しっかり耐えられた」とかみしめた。

今季はヤマハレディースに続く２度目の首位発進。愛知・中京ＧＣ石野Ｃで行われた昨年に続く２年連続優勝に向けて「連覇のチャンスがあるのは私だけ。しっかり狙っていきたい」と言い切った。