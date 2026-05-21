声優・藤原貴弘さん死去 享年43「ヒロアカ」黒霧役など担当【全文】
【モデルプレス＝2026/05/21】声優の藤原貴弘さんが5月14日に亡くなっていたことがわかった。43歳だった。21日、所属事務所「賢プロダクション」の公式サイトにて発表された。
【写真】宮野真守＆生見愛瑠が声を吹き込む「ヒロアカ」劇場版オリジナルキャラ
公式サイトでは「弊社所属俳優 藤原貴弘 儀（43歳）が5月14日永眠いたしました」と報告。「生前、皆様から頂きました御厚誼に心より深謝致します」と感謝をつづった。なお、葬儀に関しては「ご遺族のご意向により近親者のみにて執り行わせていただきました。何卒ご理解の程よろしくお願いいたします」としている。
1982年7月15日生まれ、北海道出身。人気ゲーム「Apex Legends」のレヴナント役をはじめ、アニメ「キングダム」の関常役、「ONE PIECE」のドリー役、「BLEACH 千年血戦篇」のジェローム・ギズバット役、「宇宙兄弟」のアンディ・タイラー役など、多くの話題作で声優を務めた。また、映画「SING／シング」のハリー役や、「アナと雪の女王」のマシュマロウ役など、海外作品の日本語吹き替えでも幅広く活躍していた。（modelpress編集部）
弊社所属俳優 藤原貴弘 儀（43歳）が5月14日永眠いたしました。
生前、皆様から頂きました御厚誼に心より深謝致します。
尚、葬儀に関しましては、ご遺族のご意向により近親者のみにて執り行わせていただきました。
何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。
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◆藤原貴弘さん、死去
公式サイトでは「弊社所属俳優 藤原貴弘 儀（43歳）が5月14日永眠いたしました」と報告。「生前、皆様から頂きました御厚誼に心より深謝致します」と感謝をつづった。なお、葬儀に関しては「ご遺族のご意向により近親者のみにて執り行わせていただきました。何卒ご理解の程よろしくお願いいたします」としている。
◆藤原貴弘さん「ヒロアカ」「宇宙兄弟」などの声優務める
1982年7月15日生まれ、北海道出身。人気ゲーム「Apex Legends」のレヴナント役をはじめ、アニメ「キングダム」の関常役、「ONE PIECE」のドリー役、「BLEACH 千年血戦篇」のジェローム・ギズバット役、「宇宙兄弟」のアンディ・タイラー役など、多くの話題作で声優を務めた。また、映画「SING／シング」のハリー役や、「アナと雪の女王」のマシュマロウ役など、海外作品の日本語吹き替えでも幅広く活躍していた。（modelpress編集部）
◆全文
弊社所属俳優 藤原貴弘 儀（43歳）が5月14日永眠いたしました。
生前、皆様から頂きました御厚誼に心より深謝致します。
尚、葬儀に関しましては、ご遺族のご意向により近親者のみにて執り行わせていただきました。
何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。
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