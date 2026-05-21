熊田曜子、手料理5品の“おうちごはん”公開「朝のうちに用意してるのすごい」「まさに理想的な食卓」と反響
【モデルプレス＝2026/05/21】タレントの熊田曜子が5月20日、自身のオフィシャルブログを更新。手料理を公開した。
【写真】43歳美人タレント「栄養バランス完璧」肉じゃが・ホッケ・サラダなど手料理披露
熊田は「おうちごはん」と書き出し、手料理5品を紹介。「朝のうちに にんじん じゃがいも 玉ねぎで 肉じゃがを作っておいて」と記し、具材にしっかりと味が染み込んだ肉じゃがをお玉で混ぜる様子を披露した。他にも「きゅうりとトマトでサラダに 味付けは鶏がらスープの素とオリーブオイル」と素材の味を活かしたシンプルな味付けのサラダや「いんげんの胡麻和えと茹でたとうもろこし」「ホッケも焼いたよ」と程良い焼き色がついたホッケの開きを公開し、「ご馳走様でした」とつづっている。
この投稿は「朝のうちに用意してるのすごい」「全部美味しそう」「栄養バランス完璧」「最高の組み合わせ」「まさに理想的な食卓」「肉じゃがが味しみしみで最強」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】43歳美人タレント「栄養バランス完璧」肉じゃが・ホッケ・サラダなど手料理披露
◆熊田曜子、手料理5品の“おうちごはん”披露
熊田は「おうちごはん」と書き出し、手料理5品を紹介。「朝のうちに にんじん じゃがいも 玉ねぎで 肉じゃがを作っておいて」と記し、具材にしっかりと味が染み込んだ肉じゃがをお玉で混ぜる様子を披露した。他にも「きゅうりとトマトでサラダに 味付けは鶏がらスープの素とオリーブオイル」と素材の味を活かしたシンプルな味付けのサラダや「いんげんの胡麻和えと茹でたとうもろこし」「ホッケも焼いたよ」と程良い焼き色がついたホッケの開きを公開し、「ご馳走様でした」とつづっている。
◆熊田曜子の投稿に「まさに理想的な食卓」と反響
この投稿は「朝のうちに用意してるのすごい」「全部美味しそう」「栄養バランス完璧」「最高の組み合わせ」「まさに理想的な食卓」「肉じゃがが味しみしみで最強」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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