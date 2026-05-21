通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は５．７％の低水準
通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は５．７％の低水準
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 5.73 5.63 5.60 6.19
1MO 6.87 5.70 6.12 6.95
3MO 7.37 5.80 6.51 7.13
6MO 7.97 6.09 7.08 7.43
9MO 8.21 6.28 7.46 7.56
1YR 8.41 6.57 7.78 7.69
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.10 8.43 6.14
1MO 7.14 8.45 6.52
3MO 7.57 8.62 6.66
6MO 8.16 9.05 7.00
9MO 8.47 9.22 7.20
1YR 8.68 9.42 7.37
東京時間16:29現在 参考値
ロンドン序盤、ドル円１週間は5.73％と東京午前の6.20％から一段と低下している。ボラティリティー・カーブは引き続き「通常型」となっており、１年の8.41％に至るまで順次水準が上昇するパターンとなっている。ドル円相場は緩やかな上昇を示しており、現時点では介入などの急変はみられていない。
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 5.73 5.63 5.60 6.19
1MO 6.87 5.70 6.12 6.95
3MO 7.37 5.80 6.51 7.13
6MO 7.97 6.09 7.08 7.43
9MO 8.21 6.28 7.46 7.56
1YR 8.41 6.57 7.78 7.69
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.10 8.43 6.14
1MO 7.14 8.45 6.52
3MO 7.57 8.62 6.66
6MO 8.16 9.05 7.00
9MO 8.47 9.22 7.20
1YR 8.68 9.42 7.37
東京時間16:29現在 参考値
ロンドン序盤、ドル円１週間は5.73％と東京午前の6.20％から一段と低下している。ボラティリティー・カーブは引き続き「通常型」となっており、１年の8.41％に至るまで順次水準が上昇するパターンとなっている。ドル円相場は緩やかな上昇を示しており、現時点では介入などの急変はみられていない。