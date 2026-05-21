ＮＹ原油先物が９８ドル付近まで一時軟化、ドル売りの反応＝ロンドン為替



ロンドン序盤、にわかにドル売りの動きが広がっている。ＮＹ原油先物が一時100ドル付近まで上昇したあと、足元では98ドル付近まで軟化した。この動きに市場は敏感に反応したもよう。欧州株や米株先物・時間外取引が反発。米10年債利回りは4.57％付近まで低下。



ドル円は158.90台へと下押しされ、ユーロドルは弱いPMIを受けた下げを消し、一時1.1635付近に高値を更新している。イラン情勢の改善期待が広がる動き。パキスタン陸軍トップのイラン訪問報道で、合意をめぐる噂が浮上と一部で報じられている。



USD/JPY 158.99 EUR/USD 1.1629 GBP/USD 1.3455

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