きょう（２１日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比１８７９円高の６万１６８４円と６日ぶり急反発。前日までの直近５営業日で合計３４００円超も水準を切り下げていたことで、突っ込み警戒感からの買い戻しや押し目買いを誘うタイミングではあったのだが、それでも一時２２００円あまりの急騰は、投資家マインドに鮮烈な残像を落とした。きょうはエヌビディア＜NVDA＞の好決算発表、そしてソフトバンクグループ<9984.T>の上昇パフォーマンス、この２つが東京市場における急反騰劇のＢＧＭとなった。



まず、エヌビディア決算については毎度のことだが、目を見張るモンスター級の好決算だった。２６年２～４月期決算は売上高が前年同期比８５％増収の８１６億ドル、最終利益については同３．１倍の５８３億ドルという凄まじい伸び率で、事前コンセンサスの高いハードルをやすやすと飛び越えてみせた。製造業にして、この驚異的な利益率の高さ（グロスマージンで７５％）も他に類を見ない。更に５～７月期業績予想に関しては売上高が前年同期比９５％増の９１０億ドルを見込む。ほぼ２倍である。グロスマージンは２～４月期と同様の水準で７５％を見込んでおり、圧倒的な価格支配力を改めて印象付けた。



イメージしていた通りデータセンター部門の急成長が全体を押し上げており、同部門の売上高は何と前年同期比で９２％増。株主還元にも抜かりなく、８００億ドルの自社株買い実施と、大幅増配も併せて発表した。ハイパースケーラーが収益を伸ばす一方、設備投資に前のめりでフリーキャッシュフローが押しなべて低いのとは対照的に、エヌビディアは潤沢な手元資金をいつもがっちりと確保している。そして、これをごっそりと株主還元に振り向けるというのは、ジェンスン・ファンＣＥＯの今後の経営に対する自信の裏付けともいえる。ただ、決算発表後の同社株の時間外取引では強弱観が対立し、当初は高く推移する場面もあったが結局売りに押し込まれる展開となった。とはいえ、今回の決算発表は固唾を呑んで見守っていたマーケット関係者にすれば、満額回答といってよい素晴らしい内容であったことは否定されない。株価も目先筋の利食いが一巡すれば再び最高値圏を走る展開が期待できそうであり、そこら辺のニュアンスがきょうの東京市場にも伝わった。



もっとも、きょうに関して言えば日経平均の満を持しての急反騰は他に立役者がいた。２０００円を超える怒涛の上げは、指数寄与度の高いソフトバンクグループ<9984.T>のなせる業であり、前場中ごろからストップ高カイ気配に張り付いた同社株の上昇パフォーマンスにホットマネーの視線も釘付けとなった。同社株１銘柄で日経平均を８００円以上も押し上げたからだ。前日にウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）が「米オープンＡＩが早ければ２２日にも米国でＩＰＯを申請する準備に入った」と報じ、東京市場でもにわかに色めき立った。ソフトバンクＧはオープンＡＩに積極的に投資しており、口さがない市場筋は「ＡＩバブルという沼で一蓮托生」などと揶揄するような声もあった。しかし、オープンＡＩはその実力をＩＰＯを契機に開花させそうであり、ソフトバンクＧは同社に１１％程度出資しているだけに、その含み益に加え企業価値向上の道筋が見えたことは大きい。



ちなみに、きょうはソフトバンクＧを筆頭にＡＩ・半導体関連の主力どころが総出で綱引きに参加したような株高オンパレードとなった。寄与度ランキング２位が東京エレクトロン<8035.T>、３位がアドバンテスト<6857.T>、４位がイビデン<4062.T>、ここまでの４社で日経平均を１５００円弱引き上げている。この後も、６位にキオクシアホールディングス<285A.T>、９位にフジクラ、１０位にレーザーテック、１１位にディスコと続く。これら「ＡＩデータセンター・ファミリー」で、きょうの日経平均上昇分の８割方を占めているというのが実態であった。きょうのプライム市場の個別株は値上がり銘柄数がかろうじて１０００に乗せたが、全体の６５％にとどまる。通常モードの強含み程度の相場の風景と変わらない。



とはいっても、日経平均のプットオプションを買い込んでいる向きや、日経レバを信用で売り建てているようなショート筋にとっては焦る場面かもしれない。振り子がいったん戻りに転じると、リスクオフの巻き戻しが加速する傾向がある。ここはタイミング的にＡＩ関連の主力どころを追撃するのも当然ありだが、先物を絡めたＡＩアルゴに翻弄されやすく、しばらくは注意が必要だ。中小型材料株の中から当欄でも何度か取り上げてきた銘柄で目先動意含みのものに改めて着目。ＡＩデータセンター関連で北川精機<6327.T>、キオクシア関連の穴株である三井ハイテック<6966.T>、ＡＩソリューションに磨きをかけるサイオス<3744.T>、アルミ価格の高騰を背景に大紀アルミニウム工業所<5702.T>、更に今期業績回復色鮮明な医薬品メーカーで生化学工業<4548.T>などに目を配っておきたい。



あすのスケジュールでは、朝方取引開始前に発表される４月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）にマーケットの注目度が高い。また、前場取引時間中に３カ月物国庫短期証券の入札が行われる。このほかに３月の毎月勤労統計（確報値）も発表される。後場取引時間中には４月の全国スーパー売上高が開示。海外では４月の英小売売上高、５月の独Ｉｆｏ企業景況感指数のほか、４月の米景気先行指標総合指数、５月の米消費者態度指数（ミシガン大学調査・確報値）など。また、ウォラーＦＲＢ理事の講演が予定されている。なお、この日はメモリアルデーの前営業日に当たり米債券市場は短縮取引となる。（銀）



出所：MINKABU PRESS