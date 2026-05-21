ドイツ代表は今夜8時にW杯メンバー発表も…異例すぎるカウントダウン“先出し”スタイル、すでに6人を発表
ドイツ代表が日本時間午後8時の北中米ワールドカップメンバー発表を前に、異例の“先出し”発表を行っている。正式発表に先立ってSNSや動画を活用し、段階的にメンバーを公開。すでにMFヨシュア・キミッヒ(バイエルン)、MFジャマル・ムシアラ(バイエルン)、FWデニズ・ウンダブ(シュツットガルト)、FWジェイミー・レーベリンク(シュツットガルト)、DFニコ・シュロッターベック(ドルトムント)、FWカイ・ハバーツ(アーセナル)が発表された。
独『WELT』によると、今回は通常の一括発表ではなく、SNSや著名人を使った演出型の公開を採用。キミッヒはパン職人、ウンダブはラッパー、ムシアラは子どもによる動画紹介など、それぞれ異なる形で公開されているという。
ユリアン・ナーゲルスマン監督による発表会見は、現地時間午後1時(日本時間午後8時)にフランクフルトにあるDFBキャンパスで行われる。独『WELT』は会見前までに12人を先行公開し、残る14人を会見で発表する構成と伝えている。
ユリアン・ナーゲルスマン監督による発表会見は、現地時間午後1時(日本時間午後8時)にフランクフルトにあるDFBキャンパスで行われる。独『WELT』は会見前までに12人を先行公開し、残る14人を会見で発表する構成と伝えている。