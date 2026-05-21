今月上旬、山形市の３０代の男性に対し「お金を貸して欲しい」などとウソを言い、現金１万５０００円をだまし取ったとして、寒河江市の４７歳の女が逮捕されました。

詐欺の疑いで逮捕されたのは、寒河江市寒河江に住む職業不詳の女（４７）です。

警察によりますと、女は今月上旬ごろ、山形市に住む３０代の男性に「車が故障してレッカーに持っていかれてしまった」「絶対に返すのでお金を貸して欲しい」などとウソを言い、現金１万５０００円をだまし取ったということです。

※サムネはイメージ

■すでに同様の詐欺容疑で逮捕されていた

女は先月下旬にも、天童市内で、車に乗っていた７０代の女性に「車のタイヤがパンクしてレッカーで運ばれた、お金が無いのでホテル代などを貸してほしい」などとウソを言って、女性から現金１万円をだまし取った疑いで、今月３日に逮捕されていました。

村山地方では今年３月ごろから、商業施設の駐車場などで、４０から５０代とみられる見知らぬ女から「車が故障したので乗せてほしい」などど声をかけられ、車に乗り込まれる事案が発生しているとして警察が注意を呼び掛けていました。

この事案と女に関連や余罪があるかなど警察が調べています。