　5月21日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは264銘柄。東証終値比で上昇は125銘柄、下落は101銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は65銘柄。うち値上がりが34銘柄、値下がりは19銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は変わらずの6万2540円。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の21日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5031>　モイ　　　　　　　　600　 +163（ +37.3%）
2位 <7111>　ＩＮＥＳＴ　　　　　600　　+94（ +18.6%）
3位 <6659>　メディアＬ　　　　 53.2　 +8.2（ +18.2%）
4位 <7072>　インテＭ　　　　　 1137　 +150（ +15.2%）
5位 <7885>　タカノ　　　　　　 1215　 +115（ +10.5%）
6位 <4392>　ＦＩＧ　　　　　　 2168　 +187（　+9.4%）
7位 <3753>　フライト　　　　　234.9　+18.9（　+8.8%）
8位 <4171>　グローバルＩ　　 1675.9 +131.9（　+8.5%）
9位 <7067>　ブランドＴ　　　 1062.7　+72.7（　+7.3%）
10位 <9274>　ＫＰＰＧＨＤ　　　 1126　　+76（　+7.2%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <408A>　ｉＳＢＡＩ　　　　　279　-27.2（　-8.9%）
2位 <3681>　ブイキューブ　　　 21.2　 -1.8（　-7.8%）
3位 <9417>　スマバ　　　　　　337.2　-19.8（　-5.5%）
4位 <6524>　湖北工業　　　　　 5941　 -339（　-5.4%）
5位 <3645>　メディカルＮ　　　266.2　-13.8（　-4.9%）
6位 <6573>　ＣＲＡＶＩＡ　　　 29.5　 -1.5（　-4.8%）
7位 <4936>　アクシージア　　　311.2　-14.8（　-4.5%）
8位 <4845>　スカラ　　　　　　316.6　-14.4（　-4.4%）
9位 <4586>　メドレックス　　　 67.2　 -2.8（　-4.0%）
10位 <7779>　サイバダイン　　　265.6　 -8.4（　-3.1%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5706>　三井金属　　　　　47410　 +740（　+1.6%）
2位 <543A>　ＡＲＣＨＩＯ　　　414.5　 +3.5（　+0.9%）
3位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　 6090　　+51（　+0.8%）
4位 <4004>　レゾナック　　　　17450　 +140（　+0.8%）
5位 <4062>　イビデン　　　　　18000　 +125（　+0.7%）
6位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 3093　+15.0（　+0.5%）
7位 <8316>　三井住友ＦＧ　　　 6060　　+29（　+0.5%）
8位 <285A>　キオクシア　　　　55585　 +245（　+0.4%）
9位 <8411>　みずほＦＧ　　　　 7330　　+29（　+0.4%）
10位 <3861>　王子ＨＤ　　　　　　796　 +2.8（　+0.4%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1802>　大林組　　　　　　 3219　-25.0（　-0.8%）
2位 <4188>　三菱ケミＧ　　　　997.6　 -5.9（　-0.6%）
3位 <4506>　住友ファーマ　　 1561.7　 -8.8（　-0.6%）
4位 <7012>　川重　　　　　　　 2830　-13.5（　-0.5%）
5位 <7186>　横浜ＦＧ　　　　　 1680　 -7.5（　-0.4%）
6位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　 2663.2　-11.8（　-0.4%）
7位 <7735>　スクリン　　　　　10700　　-30（　-0.3%）
8位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　　556　 -1.4（　-0.3%）
9位 <5801>　古河電　　　　　　49200　　-80（　-0.2%）
10位 <6501>　日立　　　　　　　 5115　　 -8（　-0.2%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース