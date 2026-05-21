[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇125銘柄・下落101銘柄（東証終値比）
5月21日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは264銘柄。東証終値比で上昇は125銘柄、下落は101銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は65銘柄。うち値上がりが34銘柄、値下がりは19銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は変わらずの6万2540円。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の21日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5031> モイ 600 +163（ +37.3%）
2位 <7111> ＩＮＥＳＴ 600 +94（ +18.6%）
3位 <6659> メディアＬ 53.2 +8.2（ +18.2%）
4位 <7072> インテＭ 1137 +150（ +15.2%）
5位 <7885> タカノ 1215 +115（ +10.5%）
6位 <4392> ＦＩＧ 2168 +187（ +9.4%）
7位 <3753> フライト 234.9 +18.9（ +8.8%）
8位 <4171> グローバルＩ 1675.9 +131.9（ +8.5%）
9位 <7067> ブランドＴ 1062.7 +72.7（ +7.3%）
10位 <9274> ＫＰＰＧＨＤ 1126 +76（ +7.2%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <408A> ｉＳＢＡＩ 279 -27.2（ -8.9%）
2位 <3681> ブイキューブ 21.2 -1.8（ -7.8%）
3位 <9417> スマバ 337.2 -19.8（ -5.5%）
4位 <6524> 湖北工業 5941 -339（ -5.4%）
5位 <3645> メディカルＮ 266.2 -13.8（ -4.9%）
6位 <6573> ＣＲＡＶＩＡ 29.5 -1.5（ -4.8%）
7位 <4936> アクシージア 311.2 -14.8（ -4.5%）
8位 <4845> スカラ 316.6 -14.4（ -4.4%）
9位 <4586> メドレックス 67.2 -2.8（ -4.0%）
10位 <7779> サイバダイン 265.6 -8.4（ -3.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5706> 三井金属 47410 +740（ +1.6%）
2位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 414.5 +3.5（ +0.9%）
3位 <9984> ＳＢＧ 6090 +51（ +0.8%）
4位 <4004> レゾナック 17450 +140（ +0.8%）
5位 <4062> イビデン 18000 +125（ +0.7%）
6位 <3436> ＳＵＭＣＯ 3093 +15.0（ +0.5%）
7位 <8316> 三井住友ＦＧ 6060 +29（ +0.5%）
8位 <285A> キオクシア 55585 +245（ +0.4%）
9位 <8411> みずほＦＧ 7330 +29（ +0.4%）
10位 <3861> 王子ＨＤ 796 +2.8（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1802> 大林組 3219 -25.0（ -0.8%）
2位 <4188> 三菱ケミＧ 997.6 -5.9（ -0.6%）
3位 <4506> 住友ファーマ 1561.7 -8.8（ -0.6%）
4位 <7012> 川重 2830 -13.5（ -0.5%）
5位 <7186> 横浜ＦＧ 1680 -7.5（ -0.4%）
6位 <7013> ＩＨＩ 2663.2 -11.8（ -0.4%）
7位 <7735> スクリン 10700 -30（ -0.3%）
8位 <9501> 東電ＨＤ 556 -1.4（ -0.3%）
9位 <5801> 古河電 49200 -80（ -0.2%）
10位 <6501> 日立 5115 -8（ -0.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の21日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5031> モイ 600 +163（ +37.3%）
2位 <7111> ＩＮＥＳＴ 600 +94（ +18.6%）
3位 <6659> メディアＬ 53.2 +8.2（ +18.2%）
4位 <7072> インテＭ 1137 +150（ +15.2%）
5位 <7885> タカノ 1215 +115（ +10.5%）
6位 <4392> ＦＩＧ 2168 +187（ +9.4%）
7位 <3753> フライト 234.9 +18.9（ +8.8%）
8位 <4171> グローバルＩ 1675.9 +131.9（ +8.5%）
9位 <7067> ブランドＴ 1062.7 +72.7（ +7.3%）
10位 <9274> ＫＰＰＧＨＤ 1126 +76（ +7.2%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <408A> ｉＳＢＡＩ 279 -27.2（ -8.9%）
2位 <3681> ブイキューブ 21.2 -1.8（ -7.8%）
3位 <9417> スマバ 337.2 -19.8（ -5.5%）
4位 <6524> 湖北工業 5941 -339（ -5.4%）
5位 <3645> メディカルＮ 266.2 -13.8（ -4.9%）
6位 <6573> ＣＲＡＶＩＡ 29.5 -1.5（ -4.8%）
7位 <4936> アクシージア 311.2 -14.8（ -4.5%）
8位 <4845> スカラ 316.6 -14.4（ -4.4%）
9位 <4586> メドレックス 67.2 -2.8（ -4.0%）
10位 <7779> サイバダイン 265.6 -8.4（ -3.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5706> 三井金属 47410 +740（ +1.6%）
2位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 414.5 +3.5（ +0.9%）
3位 <9984> ＳＢＧ 6090 +51（ +0.8%）
4位 <4004> レゾナック 17450 +140（ +0.8%）
5位 <4062> イビデン 18000 +125（ +0.7%）
6位 <3436> ＳＵＭＣＯ 3093 +15.0（ +0.5%）
7位 <8316> 三井住友ＦＧ 6060 +29（ +0.5%）
8位 <285A> キオクシア 55585 +245（ +0.4%）
9位 <8411> みずほＦＧ 7330 +29（ +0.4%）
10位 <3861> 王子ＨＤ 796 +2.8（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1802> 大林組 3219 -25.0（ -0.8%）
2位 <4188> 三菱ケミＧ 997.6 -5.9（ -0.6%）
3位 <4506> 住友ファーマ 1561.7 -8.8（ -0.6%）
4位 <7012> 川重 2830 -13.5（ -0.5%）
5位 <7186> 横浜ＦＧ 1680 -7.5（ -0.4%）
6位 <7013> ＩＨＩ 2663.2 -11.8（ -0.4%）
7位 <7735> スクリン 10700 -30（ -0.3%）
8位 <9501> 東電ＨＤ 556 -1.4（ -0.3%）
9位 <5801> 古河電 49200 -80（ -0.2%）
10位 <6501> 日立 5115 -8（ -0.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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