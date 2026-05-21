◇MLB ドジャース4-0パドレス(日本時間21日、ペトコ・パーク)

投打二刀流で出場し、第1打席には6試合ぶりの一発となる8号先頭打者ホームランを放ったドジャースの大谷翔平選手が、試合後に自らの打撃について語りました。

大谷選手は1回表に先頭打者として打席に立ち、初球を一振りで仕留め、センター方向へ今季8号となる先頭打者ホームランを記録。この打席について「見送ろうかなと思ってたんですけど、来た時に反応で打てたようなホームランではあったので、今後につながるような一本だったのかなと」と語ると、続けて「その打席の、その後の打席も、まあ凡退しましたけど、全体的に整ってた打席が多かったかなと思います」と試合を通じての打撃を振り返りました。

また大谷選手は、投手と打者では、勝敗への影響力が異なるとし「1本ホームラン打ったからといって、それが勝ちにすごく貢献するかわからないのがバッターですし、6回、7回しっかりゼロで抑えれば、ほとんどの試合が勝てるようにできているのが先発ピッチャーなので」と投手にかかる比重の大きさを明かすと、先発投手としての心構えとして「一番はやっぱり先制点をあげないという気持ちで、今日の試合は臨んでいたので、その前に1点入って、1番がいい仕事を最初にしてくれたという感じだと思います」と答え、自身の1番打者としての役割を果たせたことに満足する言葉を残しました。