全国最年少の女性市長が産休取得へ。現職の女性市長では全国初とみられます。

（京都・八幡市 川田翔子市長）「私自身もこういう制度をあえてきちんと取らせていただくことによって、しっかりと皆さんにお伝えしていけたらいいなと思っています」

京都府八幡市の川田翔子市長（35）は2023年の市長選で初当選し、全国最年少の女性市長です。

川田市長は、ことし9月に出産を控えていて、夏ごろから産休を取得する方針であることを21日、明らかにしました。

川田市長は一般職員の規定などを参考に、産前は6週間から8週間、産後は8週間の休暇を取るといい、産休中は副市長が市長の代わりを務めるということです。

（川田翔子市長）「前例がないということもあって、なおさらやはり賛否というものがあってしかるべきなのかなと思っております。ただ、私自身の事例をもとにこういったところに関する議論が加速すればいいなと思っています」

市長によりますと、現職の自治体トップが産休を取るのは全国で初めてだとみられます。川田市長は育休を取ることも検討しているということです。