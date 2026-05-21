文具メーカーの「コクヨ」。グラングリーン大阪に本社を移転です。

5月21日に報道公開されたのは、グラングリーン大阪・パークタワー内のコクヨ新本社です。約4000平方メートルのフロアには、ソファに座りながら仕事ができるエリアや、社員同士が体を動かしながら交流を深めることができるエリアのほか、社内のイベントの際などに自由に使える「鉄板」まで。

これまで東成区と梅田の2拠点に別れていましたが、今回、90年ぶりに本社を移転。全部門が一つのフロアに集結し、ヘッドクォーターの意味を込めて「KOKUYO HQ」と名づけられました。

（社員）「（鉄板で作る）お好み焼きもそうですけど、わくわくして楽しいことができそうだなと」

社長は、新たなオフィスについて…

（コクヨ 黒田英邦社長）「これは単なるオフィスの移転ではありません。人と企業、社会のつながりを再定義するコクヨ最大規模の公開実験の場」

部署などの垣根をこえたコミュニケーションに期待が寄せられています。