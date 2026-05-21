チェコを揺るがせた心揺さぶる実話『ブロークン・ヴォイス』日本公開決定＆特報映像が解禁
プラハの名門少年少女合唱団をめぐる実際の事件から着想を得た映画『Sbormistr（原題）』が、邦題を『ブロークン・ヴォイス』として9月19日より公開されることが決定。特報映像、ティザーポスターが解禁された。
【動画】映画『ブロークン・ヴォイス』特報映像
名門と呼ばれ、入団希望が絶えない「カンティチェラ少女合唱団」で、カロリーナはBチームに所属し、選抜チームの姉ルチエの背中を追っている。ある日、指揮者のヴィテクはBチームの練習に現れ、カロリーナを指名し、ひとりで歌い終えた彼女に「ありがとう、それでいい」とだけ伝え去っていく。
やがて海外ツアーを前に、選抜メンバーを決める雪山合宿が始まる。欠員の代役として呼ばれたカロリーナに、ヴィテクは楽譜を手渡し、「覚えなさい」と告げる。厳しい練習、張りつめた空気。音程、発音、姿勢。乱れればすぐにポジションは入れ替えられる。宿舎では、競争と嫉妬が渦巻き、ささやかな悪意が日常に紛れ込む。それでも彼女は選ばれるために歌い続ける。
一方で指揮者のヴィテクは時に優しく、時に距離を縮める。笑い合い、遊び、称賛する。そのすべてが自然に見えた。やがてカロリーナだけは少しずつ“特別”に扱われるようになり、ついに正式な団員に。喜びを隠せないカロリーナだったが、姉のルチエは「才能で選ばれたとでも？」と言い放つ。
夢の海外公演のため、ニューヨークへ渡るカロリーナ、ルチエをはじめとする合唱団。開演前にヴィテクの激しい叱責を浴び、疲れと時差を引きずったまま臨んだ演奏で、カロリーナは集中を欠き歌声は乱れる。ヴィテクは彼女を呼び止め、帰国便に乗るようにと告げた。
失意のなか、ホテルの部屋に戻れずにいるカロリーナは、エレベーターに乗り合わせたヴィテクの部屋へ。目を覚ました彼女にヴィテクは「君はキレイだ」と静かに言う。選ばれた旅は、早くも別の顔を見せはじめる…。
共産主義体制が終わり、チェコ共和国が少しずつ西側諸国へと開かれていった90年代初頭。本作は、社会全体に自由の空気が満ち、希望と同時に無防備な欲望も膨らんでいた時代を背景に、ひとりの少女のまなざしを通して、「才能」「成功」そして「沈黙」がどのように結びつき、歪められていくのかを静かに、しかし深い痛みを伴って描き出す。
監督・脚本を手がけたのは、チェコ映画界の新鋭オンドジェイ・プロヴァズニーク。本作は彼にとって長編第二作目にあたる。
物語の着想となったのは、日本でも公演を行い広く知られていたプラハの名門少年少女合唱団「バンビーニ・ディ・プラーガ」をめぐる実際の事件。同合唱団の指導者ボフミル・コリーンスキーは2004年、少女たちへの性的虐待容疑で逮捕され、1984年から2004年にかけて少なくとも49人が被害を受けていたことが明らかになった。
プロヴァズニーク監督は、この物語を「告発」や「断罪」として描くことをあえて選ばない。カメラは一貫して、13歳のカロリーナの視点に寄り添い、彼女が“選ばれる”ことに感じる喜びや誇らしさを丁寧にすくい取っていく。指揮者ヴィテクに目をかけられ、特別扱いされることは、カロリーナにとって自分の価値が認められた証であり、大人の世界へ近づくための通過点のように映る。
しかし、その親密さが何を意味するのかを、彼女自身はまだ理解できていない。観客は、少女の無自覚な感情と、周囲に漂い始める不穏な気配とのあいだに生じる微妙なズレを追体験することになる。そのズレを通して浮かび上がるのは、権力の濫用が特別な事件としてではなく、ごく日常的な関係の中に紛れ込み、見えなくなっていく過程だ。本作は、そのじわじわと蝕む過程を観る者自身に気づかせるかたちで描いていく。
演出においても、説明過多や刺激的な表現に頼らず、終始抑えた語り口を保つ。16ミリフィルムで撮影された映像は、ざらついた粒子とやわらかな色合いによって、90年代という時代の空気や記憶を自然に呼び起こすと同時に、少女の内面に寄り添う感覚的な映像世界を形づくる。
合唱の場面の多くが、音源をかぶせるのではなく、生の歌声で撮影されている点も重要だ。息づかいや緊張がそのまま画面に刻まれることで、音楽は美しさだけでなく、身体的な重みを伴って響いてくる。澄んだハーモニーが重なるほど、観客はその背後に潜む違和感や不協和音を、より強く意識することになる。
主人公カロリーナを演じたカテジナ・ファルブロヴァーは、思春期の少女が抱える不安や高揚を、これが初出演とは思えないほど繊細に力強く演じ、チェコアカデミー賞主演女優賞を受賞。その表情豊かな瞳は、喜びと不安、誇らしさと違和感を同時に映し出し、観る者にさまざまな解釈を促す。ファルブロヴァーは、キーン少年少女合唱団（日本では「チェコ少年少女合唱団」としても知られる）のメンバーでもあり、撮影当時は役と同じ13歳。劇中で歌われる楽曲はすべて本人による歌唱だ。
一方、指揮者ヴィテクを演じるユライ・ロイは、魅力と恐怖が同時に立ち上がる存在感で、単純な「悪役」には回収できない権力者像を形づくる。彼が時に優しく、時に冷酷であるがゆえに、少女たちとの関係性はより複雑で、逃れがたいものとなっていく。
監督は、衣装や美術、撮影など各部門と緊密に連携し、バーガンディ、ブラウン、アンバーといったアースカラーを基調とした色彩を設計。80年代の色あせた家族写真を思わせるような、懐かしくも閉ざされた雰囲気を映画全体にまとわせている。歯列矯正器具をつけ、厚手のウールセーターに身を包んだカロリーナの佇まいは、あどけなさと大人びた印象が同居する危うさを強調し、意図的に『ロリータ』を想起させる早熟なイメージを立ち上げている。
だが本作は、#MeToo以後の価値観をもって、過去を断罪するための映画ではない。そうではなく、なぜ声を上げることができなかったのか、なぜ沈黙が長く続いてしまったのかを、ひとりの少女の経験の内側から静かに問い直す作品である。歌うこと、声を揃えることを求められた少女たちは、気づかぬうちに自分自身の声を失っていく。その喪失の痛みは、決して過去に閉じ込められたものではない。
監督が焦点を当てるのは、トラウマのその後や告発の行方ではなく、虐待が起こる「手前」の時間だ。現実世界に存在する暴力を、過剰な演出に頼ることなく、きわめて繊細かつ控えめに描き出すことで、かえって鋭い印象を残す。少女にとって本来は守られるべき安全な空間が、いかにして少しずつ毒されていくのか。その過程を見つめる本作は、あらゆる「安全なはずの場所」に潜む危うさを、いまを生きる私たちに静かに突きつける。
美しいハーモニーの裏で、何が起きていたのか。これは告発の映画ではない。沈黙が生まれる瞬間を描いた映画だ。
特報映像は、「選ばれることは、祝福だった――はずだった」という意味深な言葉から始まる。指揮者ヴィテクから「悪くない」と言われ、うれしそうな表情を見せる主人公カロリーナ。大勢の前で「ここに30人がいて、20人だけがアメリカに行ける」と語るヴィテク。そして最後は、カロリーナがヴィテクから「すぐに全部覚えなさい」と楽譜を渡され、「努力します」と答えると、「努力じゃなく、やれ」と命令され固まってしまう姿で幕を閉じる。
ティザーポスターは、口をきゅっと結んだカロリーナのアップを切り取ったものとなっている。
映画『ブロークン・ヴォイス』は、9月19日よりシアター・イメージフォーラムほか全国順次公開。
【動画】映画『ブロークン・ヴォイス』特報映像
名門と呼ばれ、入団希望が絶えない「カンティチェラ少女合唱団」で、カロリーナはBチームに所属し、選抜チームの姉ルチエの背中を追っている。ある日、指揮者のヴィテクはBチームの練習に現れ、カロリーナを指名し、ひとりで歌い終えた彼女に「ありがとう、それでいい」とだけ伝え去っていく。
一方で指揮者のヴィテクは時に優しく、時に距離を縮める。笑い合い、遊び、称賛する。そのすべてが自然に見えた。やがてカロリーナだけは少しずつ“特別”に扱われるようになり、ついに正式な団員に。喜びを隠せないカロリーナだったが、姉のルチエは「才能で選ばれたとでも？」と言い放つ。
夢の海外公演のため、ニューヨークへ渡るカロリーナ、ルチエをはじめとする合唱団。開演前にヴィテクの激しい叱責を浴び、疲れと時差を引きずったまま臨んだ演奏で、カロリーナは集中を欠き歌声は乱れる。ヴィテクは彼女を呼び止め、帰国便に乗るようにと告げた。
失意のなか、ホテルの部屋に戻れずにいるカロリーナは、エレベーターに乗り合わせたヴィテクの部屋へ。目を覚ました彼女にヴィテクは「君はキレイだ」と静かに言う。選ばれた旅は、早くも別の顔を見せはじめる…。
共産主義体制が終わり、チェコ共和国が少しずつ西側諸国へと開かれていった90年代初頭。本作は、社会全体に自由の空気が満ち、希望と同時に無防備な欲望も膨らんでいた時代を背景に、ひとりの少女のまなざしを通して、「才能」「成功」そして「沈黙」がどのように結びつき、歪められていくのかを静かに、しかし深い痛みを伴って描き出す。
監督・脚本を手がけたのは、チェコ映画界の新鋭オンドジェイ・プロヴァズニーク。本作は彼にとって長編第二作目にあたる。
物語の着想となったのは、日本でも公演を行い広く知られていたプラハの名門少年少女合唱団「バンビーニ・ディ・プラーガ」をめぐる実際の事件。同合唱団の指導者ボフミル・コリーンスキーは2004年、少女たちへの性的虐待容疑で逮捕され、1984年から2004年にかけて少なくとも49人が被害を受けていたことが明らかになった。
プロヴァズニーク監督は、この物語を「告発」や「断罪」として描くことをあえて選ばない。カメラは一貫して、13歳のカロリーナの視点に寄り添い、彼女が“選ばれる”ことに感じる喜びや誇らしさを丁寧にすくい取っていく。指揮者ヴィテクに目をかけられ、特別扱いされることは、カロリーナにとって自分の価値が認められた証であり、大人の世界へ近づくための通過点のように映る。
しかし、その親密さが何を意味するのかを、彼女自身はまだ理解できていない。観客は、少女の無自覚な感情と、周囲に漂い始める不穏な気配とのあいだに生じる微妙なズレを追体験することになる。そのズレを通して浮かび上がるのは、権力の濫用が特別な事件としてではなく、ごく日常的な関係の中に紛れ込み、見えなくなっていく過程だ。本作は、そのじわじわと蝕む過程を観る者自身に気づかせるかたちで描いていく。
演出においても、説明過多や刺激的な表現に頼らず、終始抑えた語り口を保つ。16ミリフィルムで撮影された映像は、ざらついた粒子とやわらかな色合いによって、90年代という時代の空気や記憶を自然に呼び起こすと同時に、少女の内面に寄り添う感覚的な映像世界を形づくる。
合唱の場面の多くが、音源をかぶせるのではなく、生の歌声で撮影されている点も重要だ。息づかいや緊張がそのまま画面に刻まれることで、音楽は美しさだけでなく、身体的な重みを伴って響いてくる。澄んだハーモニーが重なるほど、観客はその背後に潜む違和感や不協和音を、より強く意識することになる。
主人公カロリーナを演じたカテジナ・ファルブロヴァーは、思春期の少女が抱える不安や高揚を、これが初出演とは思えないほど繊細に力強く演じ、チェコアカデミー賞主演女優賞を受賞。その表情豊かな瞳は、喜びと不安、誇らしさと違和感を同時に映し出し、観る者にさまざまな解釈を促す。ファルブロヴァーは、キーン少年少女合唱団（日本では「チェコ少年少女合唱団」としても知られる）のメンバーでもあり、撮影当時は役と同じ13歳。劇中で歌われる楽曲はすべて本人による歌唱だ。
一方、指揮者ヴィテクを演じるユライ・ロイは、魅力と恐怖が同時に立ち上がる存在感で、単純な「悪役」には回収できない権力者像を形づくる。彼が時に優しく、時に冷酷であるがゆえに、少女たちとの関係性はより複雑で、逃れがたいものとなっていく。
監督は、衣装や美術、撮影など各部門と緊密に連携し、バーガンディ、ブラウン、アンバーといったアースカラーを基調とした色彩を設計。80年代の色あせた家族写真を思わせるような、懐かしくも閉ざされた雰囲気を映画全体にまとわせている。歯列矯正器具をつけ、厚手のウールセーターに身を包んだカロリーナの佇まいは、あどけなさと大人びた印象が同居する危うさを強調し、意図的に『ロリータ』を想起させる早熟なイメージを立ち上げている。
だが本作は、#MeToo以後の価値観をもって、過去を断罪するための映画ではない。そうではなく、なぜ声を上げることができなかったのか、なぜ沈黙が長く続いてしまったのかを、ひとりの少女の経験の内側から静かに問い直す作品である。歌うこと、声を揃えることを求められた少女たちは、気づかぬうちに自分自身の声を失っていく。その喪失の痛みは、決して過去に閉じ込められたものではない。
監督が焦点を当てるのは、トラウマのその後や告発の行方ではなく、虐待が起こる「手前」の時間だ。現実世界に存在する暴力を、過剰な演出に頼ることなく、きわめて繊細かつ控えめに描き出すことで、かえって鋭い印象を残す。少女にとって本来は守られるべき安全な空間が、いかにして少しずつ毒されていくのか。その過程を見つめる本作は、あらゆる「安全なはずの場所」に潜む危うさを、いまを生きる私たちに静かに突きつける。
美しいハーモニーの裏で、何が起きていたのか。これは告発の映画ではない。沈黙が生まれる瞬間を描いた映画だ。
特報映像は、「選ばれることは、祝福だった――はずだった」という意味深な言葉から始まる。指揮者ヴィテクから「悪くない」と言われ、うれしそうな表情を見せる主人公カロリーナ。大勢の前で「ここに30人がいて、20人だけがアメリカに行ける」と語るヴィテク。そして最後は、カロリーナがヴィテクから「すぐに全部覚えなさい」と楽譜を渡され、「努力します」と答えると、「努力じゃなく、やれ」と命令され固まってしまう姿で幕を閉じる。
ティザーポスターは、口をきゅっと結んだカロリーナのアップを切り取ったものとなっている。
映画『ブロークン・ヴォイス』は、9月19日よりシアター・イメージフォーラムほか全国順次公開。