大宮がアディダスとオフィシャルサプライヤー契約締結

J2のRB大宮アルディージャは5月21日、アディダスジャパン株式会社とのオフィシャルサプライヤー契約締結を発表した。

2009年からアメリカのスポーツブランドであるアンダーアーマーと契約していた大宮は、2026-27シーズンから男女2チームがアディダスのユニフォームを着用する。

クラブの表取締役社長兼CEOのマーク・オーブリー氏は「アディダスという世界的なブランドと手を携えられることは大きな意義があります。アディダスは国際的な評価に加え、日本のフットボール界においても深い知見と確かな実績を有しています。私たちは、パフォーマンスを一層高め、次世代の選手にインスピレーションを与え、ファン・サポーターの皆さまとより強い絆を築いていくという共通のビジョンを共有しています。アディダスとともに、より良い未来を築いていけることを心から楽しみにしています」と期待を口にした。

来季着用する1stユニフォームのコンセプトは「その力が音速の壁を超えて解き放たれる瞬間の”Sonic Boom” を表現する一着」としており、「ネイビーのボディに走る5本のオレンジの閃光がクラブカラーを表現し、クラブが音速で駆け抜けた軌跡であり、同時に、五街道へと繋がる大宮の象徴でもある。ピッチに、スタンドに、そして日本中に轟く衝撃波と共にRB大宮アルディージャは駆け上がる」というメッセージがデザインに込められている。（FOOTBALL ZONE編集部）