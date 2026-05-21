お笑い芸人によるプロレス団体・西口プロレスが２１日、公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。所属するお笑い芸人・長州小力（５４）との契約を同日付で解除したことを報告した。

この日、主催する事務所・ウエストゲートエンタテインメントの社長名で「重要なお知らせ」の表題のもと「この度、西口プロレスでは、今後の団体運営およびガバナンス体制について慎重に協議を重ねてまいりました。その結果、長州小力選手に関して確認された一連の重大な規律違反およびコンプライアンス上の問題を重く受け止め、組織としての姿勢を明確にするため、誠に遺憾ではございますが、本日付をもちまして同選手との契約を解除いたしました」と発表。

「これまで長州小力選手を応援してくださったファンの皆様、ならびにご支援いただいた関係者の皆様には、一連の事案により多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。その上で「西口プロレスは、法令遵守と健全な団体運営をより一層徹底し、再発防止に努めるとともに、皆様からの頼回復に全力で取り組んでまいります。何卒、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます」と、つづった。

小力は４月９日に東京都中野区の路上で信号無視や無免許運転をしたとして、同１５日に警視庁から道交法違反容疑で書類送検されていた。小力は４月１０日、西口プロレス公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演して謝罪。信号無視については「赤信号で止まっているとき、椅子の間に物を落としてしまい、青信号になったと思い込んで左折をしたところ、交差点にいた警察官に指摘された」と説明。運転免許の提示を求められた際に有効期限が３月５日で切れていることに気づいたと話した。所属事務所は今後の対応について「正式処分につきましては慎重に協議の上、後日あらためて公表させていただきます」としていた。