坂本九さんの「上を向いて歩こう」などの作詞家で放送作家だった永六輔さん（２０１６年死去、享年８３）の孫、岡粼育之介さん（３２）が、舞台演出家として奮闘中だ。６月に上演される舞台「アーネスト・シャクルトンに愛されて」（１１〜２４日、東京芸術劇場シアターイースト）でミュージカル初演出に挑んでおり、２１日都内で取材に応じた。

１９９３年生まれの岡粼さんは青学大を卒業後、国立劇場養成所の研修生に。その後、米・ニューヨークのアクターズスタジオで演技・演出・脚本を学び、２５歳から制作活動をスタート。２０２０年からはＹｏｕＴｕｂｅなどでドラマを配信し、映画も製作したが、ミュージカルは初めてとなる。

紫吹淳、伊原剛志ら出演者と取材に応じた岡粼さんは「今までにないようなミュージカルをお見せしたい。でも毎日、肝を冷やしながらやっています」と正直な受け答え。「今回の舞台の内容が、『できないことにチャレンジすること』『人生いくらでもやり直せること』を教えてくれる」と手がける作品からも勇気をもらっている。

「アーネスト・シャクルトンに愛されて」は日本では初演のオフ・ブロードウェーミュージカル。子育てと仕事の作曲に追われるシングルマザーを主人公にした奇想天外な冒険劇となっている。