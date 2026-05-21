韓国のボーイズグループ「超新星」が２１日、東京・池袋サンシャインシティ噴水広場で約１年半ぶりのミニアルバム「Ｉｃｈｉｇｏ Ｉｃｈｉｅ」（２０日発売）のリリースイベントを開催した。

同所は１７年前のデビュー時に立った場所。今回は７年ぶりで、5人それぞれが思いを募らせた。「この景色を見られて本当にうれしいし、幸せな思い出を一緒に作りたい」とジヒョク。リーダーのユナクは「久しぶりでメンバーも緊張しているけど、思いっきり皆さんと遊んで帰りたい」と呼び掛けた。ソンジェは「会えてうれしいです」とにっこり。続けて「すごい雨なのにここまで来てくれてありがとうございます」とファンを気遣った。グァンスは「最後まで楽しんでいってください、僕たちも楽しみます」とやる気十分。ゴニルは「（この場所には）思い入れが強い。胸がいっぱい」と感慨深げだった。

今後挑戦したいことを問われた。グァンスは、「アルバムのＰＶで『昔ファンだった。超新星まだ頑張ってるんだ』というコメントをよく見た」と切り出し、「できるなら無料ライブを全国で開催して、かっこいいステージを見せたい。元ファンの方に『これでもまだ戻らないのか』とアピールしたい」と強く訴えた。ゴニルは「日本の色んなフェスに出たい。フジロックとか、夏のイベント」と意欲。プライベートでは、「メンバー全員でロスに行って、大好きな大谷（翔平）選手の二刀流を実際に見たい」と興奮気味に話した。

リハーサル時のエピソードをグァンスが明かした。「お客さんがまだあまり来ていなくて。ユナクがすっごく真剣にスタッフさんに、『もうお客さん、これだけしか来ないんですか』と聞いていた」と暴露。ユナクは「『終わった』と思いました」と笑いを誘った。ユナクの心配をよそに、会場は計２０００人のファンで埋め尽くされた。

２００７年に韓国でデビュー。０９年に日本デビューを果たし、今年で１７周年を迎える。日本でのアルバムリリースは今作で通算１１枚目。「一瞬ごとの大切な出会いに誠意を尽くし、出会えた奇跡を一生の宝物にする」という思いが込められた。