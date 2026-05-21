可愛さにやられたーーッ！！【ダイソー】の「動物ワッペン」に注目

シンプルなTシャツもおしゃれにアレンジ可能！ 洋服やバッグ、帽子などを手軽にリメイクできると人気のワッペン。【ダイソー】でもさまざまなデザインが販売されていて、貼り付けも簡単な仕様になっているところが魅力です。今回は、大人も思わずキュンとしてしまう「動物ワッペン」をピックアップしてご紹介します。

アイディア次第でおしゃれインテリアが爆誕！

触れたくなるもこもこ感が可愛い「ワッペン（もこもこ、いぬ）」。アレンジしたい布とアイロンがあれば、簡単にオリジナルアイテムが完成します。実は、裏側はシールなので、紙や缶などにも貼ることが可能な優れもの。@risa_.pianoさんは、フェルトやパール調ビーズ、フォトフレームと組み合わせたアイテムを投稿。これは真似をしたくなる人も多いのでは？

シール式なのでノートなどにも貼れる！

刺繍テイストが高見えの「ラインシールワッペン（とり）」。こちらもアイロン & シール接着なのでシールとしても、ワッペンとしても使用可能。カットして1羽ずつデコレーションすることもできますが、連なったまま使えば大きめのワッペンとしてインパクトも出そう。

ワッペンはハンドメイドコーナーに並んでいるので、一度覗いてみて。手に取るとアイディアが膨らんで、創作活動が楽しくなるかも！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@risa_.piano様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N