６月１１日（日本時間１２日）に開幕するサッカーＷ杯北中米大会で、ＮＨＫが地上波で中継する日本戦全試合の解説をサッカー元日本代表ＭＦの本田圭佑が務めることが２１日、発表された。

本田は、「ＡＢＥＭＡ ＦＩＦＡ ワールドカップ ２０２２ プロジェクト」の ＧＭ（ゼネラルマネージャー）を務め、日本代表のグループステージ全３試合と日本代表の決勝トーナメント１回戦・クロアチア戦・準決勝・決勝の試合を現地から解説。抜群の戦術眼とユニークさでＳＮＳでも話題を集めていた。

【２０２２ＦＩＦＡワールドカップ ドイツＶＳ日本】

・「ギュンドアン、うざいな。。。」（前半、イルカイ・ギュンドアンが日本に対して巧みにファウルをもらうようなプレーを続けていた場面）

・「オフサイ、オフサイ。えっない？これはテクノロジー発動でしょ？」（ドイツの攻撃で際どい抜け出しがあり、半自動オフサイド判定が使われると思われた場面）

・「どうみてもオフサイドでしょ。何で？何で？」（副審が旗を上げず、プレー続行になった場面）

・「副審の人が、オフサイドじゃねえという雰囲気を出しているんですよ。それが一番びっくりしています」「要ります、副審？」（オフサイドに見えるプレーで副審が静観していたことにツッコんだ場面）

・「７分？７分もある？」（前半アディショナルタイムが分７と表示された場面）

【日本ＶＳスペイン】

・「７（なぁな）分？」（後半アディショナルタイムが７分と表示されたとき）

・「オフサイ！オフサイ！遅いねんオフサイド、出せや」「オレがラインズマンやろか？」（スペインの抜け出しに対し、オフサイド判定が遅いことに反応した場面）

・「まだ泣くん、早いって」（試合終了前に涙を流す日本サポーターが映し出された場面）

【日本ＶＳクロアチア】

・「イエローちゃう？イエローちゃう？いや、イエローやろ」（クロアチア選手の強めのファウルに対してカードが出るか注目していた場面）

・「うざいなー、もう」（クロアチアが時間を使うようなプレーや、日本の流れを切るプレーをした場面）

・「ほんと、雑い。やり方がうざいわ」（クロアチアの守備や試合運びに反応した場面）

・「これね、ＰＫを見ます？」

実況「どういうことですか？」

「いや、いや、いや、見れます？」