ドッグラン完備、愛犬3頭まで同伴料無料！ グランピングリゾート「ブリリアントヴィレッジ日光」

記事ポイント 6月限定で未就学児の宿泊・食事が完全無料（通常3,500円）、小学生は大人料金の半額5月10日〜6月末、愛犬同伴料（通常1頭3,300円）が期間限定で無料に霧降高原牛・日光HIMITSU豚の手ぶらBBQと毎晩キャンプファイヤーが楽しめます 6月限定で未就学児の宿泊・食事が完全無料（通常3,500円）、小学生は大人料金の半額5月10日〜6月末、愛犬同伴料（通常1頭3,300円）が期間限定で無料に霧降高原牛・日光HIMITSU豚の手ぶらBBQと毎晩キャンプファイヤーが楽しめます

世界遺産都市・日光の霧降高原に位置するグランピング施設が、子育て世代と愛犬家に向けた2つの初夏キャンペーンを販売開始します。

物価高騰やGW明けの家計負担増を背景に、宿泊費の実質負担を下げる内容となっています。

グランピングリゾート「ブリリアントヴィレッジ日光」





施設名：グランピングリゾート ブリリアントヴィレッジ日光客室：ドームテント 全18棟所在地：栃木県日光市瀬尾2010アクセス：東京から車で約2時間 ／ 東武下今市駅よりタクシーで約15分キャンペーン予約：公式予約ページに掲載されています

栃木県日光市の霧降高原に広がるグランピングリゾート ブリリアントヴィレッジ日光は、ドームテント全18棟を擁する滞在型施設です。

2026年5月より、未就学児の宿泊・食事を完全無料とする「6月限定・キッズ応援プラン」と、愛犬同伴料が無料になる「期間限定・ペット同伴無料キャンペーン」の2プランを提供しています。

各ドームテントはエアコンとウォーターサーバーを完備しており、初夏の気温変化や天候に左右されない快適な室内環境が整っています。

地元ブランド肉を使った手ぶらBBQと毎晩のキャンプファイヤーが標準で用意されており、準備・後片付けの手間なく自然の中での食体験が実現します。

6月限定・未就学児0円＆小学生半額のキッズ応援プラン





2026年6月1日（月）〜6月30日（火）の期間、未就学のお子さまの宿泊・食事代が完全無料（通常3,500円・税込）となります。

小学生は大人料金の半額が適用され、大人1名あたり22,000円〜（税込・2名利用時）の通常料金に対してお子さま分の費用負担を大きく抑えられます。





室内はエアコンとウォーターサーバーが完備されており、小さな子どもを連れた家族でも快適に過ごせる環境が整っています。

日光観光の拠点として利用することもでき、浮いた宿泊費を周辺の観光やアクティビティに充てる旅程を組めます。





施設全体が大自然に囲まれた敷地内にあり、小さなお子さまが安全に過ごせる環境となっています。

キャンプ道具の持参は不要で、グランピング初挑戦のファミリーでも負担なく利用できます。

5月10日〜6月末・ペット同伴無料キャンペーン





2026年5月10日（日）〜6月30日（火）の期間、通常1頭につき3,300円（税込）かかる愛犬同伴料が無料となります。

対象客室は1日2組限定の占有面積の広い「ツインドーム」で、10kg未満の犬は最大3頭まで（最大9,900円分）、10kg以上の犬は最大2頭まで（最大6,600円分）の同伴料が無料です。

施設には大型ドッグランが併設されており、愛犬をノーリードで自由に走らせることができます。

敷地内は広々とした自然環境の中にあり、都市部では実現しにくい開放的な時間を過ごせます。





地元ブランド霧降高原牛と日光HIMITSU豚を使った豪華手ぶらBBQ。準備・片付け不要で楽しめます





食事は、日光産の地元ブランド肉「霧降高原牛」と「日光HIMITSU豚」を揃えた手ぶらBBQが提供されます。

全天候型の個別BBQスペースで実施されるため、天候を気にせず利用でき、準備・後片付けはすべてスタッフが対応します。

貸切風呂は予約制・有料で1回50分1,650円（税込）、管理棟に併設されており早朝からの利用も可能です。

毎晩19:00〜21:00にはキャンプファイヤーが開催されます。





霧降高原の夜空のもと、炎を囲みながら焼きマシュマロを楽しむキャンプファイヤーは毎晩2時間実施されます。

日中のBBQとは異なる夜の時間軸で、自然の中でのひとときが用意されています。

未就学児の宿泊・食事代が完全無料（通常3,500円）、愛犬同伴料（通常1頭3,300円）も期間中は無料となるこの2プランは、6月30日までの期間限定での提供です。

霧降高原牛・日光HIMITSU豚を使った手ぶらBBQや毎晩のキャンプファイヤーといったコンテンツが揃った環境で、家族旅行や愛犬との旅がコストを抑えた形で実現します。

グランピングリゾート「ブリリアントヴィレッジ日光」の紹介でした。

よくある質問

Q. キッズ応援プランの「未就学児無料」に年齢の上限はありますか？

A. 対象は就学前のお子さまで、小学校入学前の年齢が基準です。

小学生は大人料金の半額が適用され、未就学児とは適用内容が異なります。

Q. ペット同伴無料プランで「ツインドーム」以外の客室は選べますか？

A. ペット同伴無料キャンペーンの対象客室は「ツインドーム」のみで、1日2組限定となっています。

他の客室タイプへの適用はなく、予約状況は公式予約ページで確認できます。

Q. 貸切風呂は宿泊者全員が利用できますか？

A. 貸切風呂は予約制・有料（1回50分1,650円・税込）で、管理棟に併設されています。

早朝からの利用が可能で、予約方法の詳細は施設から案内されます。

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